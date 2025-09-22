Perfekter Saisonstart für die C-Jugend-Handballer des TSV Landsberg

Zum Saisonstart in der neuen Altersklasse der Bezirksoberliga Süd-West mussten die C-Jugend-Handballer des TSV Landsberg bei der SG Kaufbeuren/Neugablonz antreten. Von Beginn an entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe, in der beide Teams um jeden Ball kämpften. So blieb es bis zum Ende spannend, dann aber jubelten die Landsberger.

Die Landsberger kamen gut ins Spiel, führten nach zehn Minuten knapp mit 6:5 und konnten sich bis zur Pause leicht absetzen. Mit einem verdienten 12:10 ging es in die Kabinen. Nach dem Wechsel konnte man den Vorsprung nicht halten und musste den Ausgleich hinnehmen (12:12/29.). Die Partie blieb offen, die Führung wechselte immer wieder. Kurz vor Ende lagen die Landsberger ein Tor hinten - das konnten sie 50 Sekunden vor Schluss noch ausgleichen (23:23/50.). Dann wurde Kaufbeuren der letzte Angriff vom Schiedsrichter abgepfiffen und Landsberg nutze den Gegenstoß zum Siegtreffer in den letzten Sekunden.

Die Mannschaft muss sich an die längere Spielzeit gewöhnen

Die Landsberger Trainer Joachim Schmid und Anita Kaiser-Schmid waren insgesamt zufrieden: „Man merkt den Jungs schon die sechs Wochen an, in denen wir nur sporadisch trainieren konnten, da fehlt Sicherheit und Routine. Ein Testspiel konnten wir wegen des frühen Saisonbeginns auch nicht machen. So erklären sich die vielen Fehlpässe und Ballverluste, auch die Siebenmeter wurden nicht genutzt.“ Trotzdem seien stellenweise schöne Aktionen und gutes Zusammenspiel zu sehen gewesen. „Gut, dass wir genug Auswechselspieler hatten, die jetzt längere Spielzeit von zweimal 25 Minuten ist für die Jungs auch noch ungewohnt. Aber am Schluss haben sie ihre Chance clever genutzt.“ (AZ)

TSV: Oskar Nowarre, Paul Fiedler, Moritz Fent, Nick Fuchshuber, Erik Ebersold, Jonas Preuß, Dominik Schweiger, Joe Richter, Benjamin Küpper, Henri Maximilian Alex, Ludwig Schmid, Carl Ridder, Jakob Fent.