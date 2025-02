Cheerleader der Landsberg Starlights fahren zur Deutschen

In Neu-Ulm traten die Cheerleader der Landsberg Starlights bei der Regionalmeisterschaft Süd an. Alle neun Landsberger Teams hatten sich zuvor erfolgreich bei der Landesmeisterschaft qualifiziert und wollten sich bei diesen Wettkämpfen das Ticket für die deutsche Meisterschaft beziehungsweise Pokalmeisterschaft sichern. Für die Starlights hätte es auch kaum besser laufen können.

Den Auftakt machten die Shining Stars mit einem soliden Programm, die Kinder hatten viel Spaß auf der Matte und zeigten, was sie draufhaben. Am Ende belegten sie Platz acht, schafften aber die Qualifikation zur deutschen Pokalmeisterschaft. In der jüngsten Kategorie starteten die Twinkle Stars. Eine Qualifikation war für sie nicht möglich, aber das Team überzeugte mit einer fehlerfreien Routine, die ihnen den zweiten Platz einbrachte. Auf dem dritten Platz landeten die Glitter Stars, die sich damit ebenfalls das Ticket für die Deutsche sicherten. Die Fairy Stars folgten und konzentrierten sich darauf, eine einwandfreie Darbietung zu zeigen. Mit Erfolg: Sie wurden mit dem zweiten Platz belohnt. Den Abschluss der Peewee-Kategorien machten die Rising Stars. Auch sie präsentierten ein sehr sauberes Programm und machten ihre Trainer stolz, auch wenn sie knapp das Treppchen verpassten.

Landsberg Starlights gewinnen den Regionalentscheid

In der Jugend-Kategorie starteten die Sparkling Stars zu ihrer ersten Regionalmeisterschaft. Mit einer gelungenen Routine erreichten sie den sechsten Platz. Die Shooting Stars mussten aufgrund der Grippewelle ihr Programm kurzfristig umstellen. Dennoch zeigten sie ein gelungenes Programm und wurden mit Platz fünf und der Qualifikation zur deutschen Pokalmeisterschaft belohnt. Bei den Erwachsenen-Teams war es für die Starforce ebenfalls die erste Regionalmeisterschaft. Trotz großer Aufregung zeigten sie eine sehr gute Darbietung, die ihnen Platz drei einbrachte. Den Abschluss machten die Starlights, die sich klar gegen die Konkurrenz durchsetzten und damit auch bei der deutschen Meisterschaft am Start sein werden. Nun heißt es weiter trainieren, denn für vier Teams geht es Ende März zur deutschen Meisterschaft beziehungsweise Pokalmeisterschaft nach Neu-Ulm.