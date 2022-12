Cheerleader der Landsberg Starlights sind top in Form

Vier Gruppen der Landsberg Starlights treten bei der Landesmeisterschaft an. Die Ergebnisse überzeugen und die Teams sind eine Runde weiter.

In Ingolstadt fanden vor Kurzem die Landesmeisterschaften der Cheerleader statt. Mit am Start waren auch vier Teams der Landsberg Starlights, die sich für die Regionalmeisterschaft qualifizieren wollten.

In Ingolstadt machten die Shining Stars den Anfang. Bevor man sein zweieinhalbminütiges Programm vor der Jury zeigt, muss jedes Team mehrere Stationen durchlaufen: Nach dem Warm-up geht es zum sogenannten Run Through, der Generalprobe – dann erst geht es auf die Meisterschaftsmatte.

Die Mädels der Shining Stars, die im Pee-Wee-Level eins an den Start gingen, zeigten ein fehlerfreies Programm, und so schaffte man die Qualifikation für die Regionalmeisterschaft. Als Nächstes waren die Rising Stars dran. Sie gingen im Pee-Wee-Level null an den Start. Die 24 Mädels waren alle das erste Mal auf einer Meisterschaft. Daher war die Aufregung extrem groß. Aber beim Auftritt hatten sie die Nerven doch im Griff und belegten Platz acht bei 18 Teams – auch sie waren damit qualifiziert.

Eine Gruppe der Landsberg Starlights muss Ausfälle kompensieren

Das dritte Landsberger Team waren die Shooting Stars. Unglücklicherweise hatten sie etwas mit der Grippewelle zu kämpfen, und es konnten nicht alle Kinder starten. Aber dadurch ließen sie sich nicht unterkriegen und zeigten ein sehr sauberes Programm. Obwohl ein kleiner Fehler passierte, reichte es für den vierten Platz und die Qualifikation.

Den Abschluss machten die Starlights – und ihr Auftritt hatte es in sich: Sie brachten die Halle zum Beben. Nach einem sehr guten Opening schlich sich zwar der Fehlerteufel bei den Stunts ein, das machten sie jedoch mit der Pyramide wieder gut.

Viele Fans unterstützen die Landsberger Cheerleader

Und so belegten die Starlights den ersten Platz und sind damit auch für die Regionalmeisterschaft qualifiziert. Ein toller Erfolg für Sportlerinnen, Sportler, Trainerteam – und die rund 180 Fans, die die Teams der Landsberg Starlights in Ingolstadt lautstark unterstützten. (AZ)