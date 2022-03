Drei Cheerleaderinnen aus dem Kreis Landsberg treten bei WM an

Plus Drei Cheerleaderinnen der Landsberg Starlights stehen im Nationalkader. Vor zwei Jahren wird die Weltmeisterschaft wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Jetzt soll es mit dem Start in Amerika klappen.

Für drei Cheerleaderinnen der Landsberg Starlights dürfte bald ein Traum wahr werden: Sie wurden für die Nationalmannschaft nominiert. Im April steht für sie mit der Weltmeisterschaft in den USA ein ganz besonderer Wettkampf an, auch wenn noch Hürden genommen werden müssen.