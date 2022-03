Ungewöhnliche Meisterschaft für Landsbergs Cheerleader

Plus in Nürnberg findet die Regionalmeisterschaft im Cheerleading statt. Die Landsberg Starlights schicken diesmal nur ein Team.

Am Samstag findet in Nürnberg die Regionalmeisterschaft Süd im Cheerleading statt. Drei Teams der Landsberg Starlights hatten sich im vergangenen November dafür punktetechnisch qualifiziert. Jedoch entschied sich nur ein Team, nämlich die Shooting Stars, für eine Teilnahme. Warum die anderen beiden Teams verzichten.