Kauferinger belegt beim Schongau-Triathlon den zweiten Platz

Die 13. Auflage des Schongau-Triathlons verlief nicht so wie die davor. Weil der Lech aufgrund der großen Wassermengen der vergangenen Tage nicht wie geplant aufgestaut werden konnte, musste das Schwimmen beim Traditionsrennen abgesagt werden. „Aufgrund der Entscheidung von Uniper, dem Betreiber der Stauanlage, waren uns die Hände gebunden“, berichtete das veranstaltende TriTeam Schongau. „Der Lech hat, ohne dass er gestaut wird, eine viel zu hohe Fließgeschwindigkeit“, ergänzte der Ausrichter. Das hatte auch Auswirkungen auf die Teilnehmerzahl.

Damit fand in Schongau ein Duathlon aus Laufen, Radfahren und erneut Laufen statt. Auf der Olympischen Distanz waren die Laufstrecken zehn und fünf Kilometer. Dazwischen wurden 40 Kilometer geradelt. Beim Sprint wurden die Distanzen halbiert. Die notgedrungene Umstellung wirkten sich aus: Rund 100 Starterinnen und Starter sagten ab oder erschienen nicht. Damit reduzierte sich das Feld auf 450 Damen und Herren in den verschiedenen Wettbewerben, darunter die abschließenden Ligarennen der Regionalligen und Bayernligen.

Nur drei Sportler des VfL Kaufering sind am Start

Auch vom VfL Kaufering machten weniger Starter als geplant beim Schongau-Triathlon mit. Statt der gemeldeten sieben, waren es letztlich nur noch drei. Für einen aus dem Trio lief es aber besonders gut. Christoph Mathes musste auf der olympischen Distanz nur einen schnelleren Läufer an sich vorbeiziehen lassen. Hinter Stefan Laubel vom TV Memminger, der in 2:07:33 Stunden ins Ziel kam, landete Mathes vom VfL in 2:09:36 Stunden auf dem starken zweiten Platz. Rang drei sicherte sich Daniel Appelhans (RC Sorpesee) in 2:09:49 Stunden. Im Feld von 71 Finishern belegte der Kauferinger Stefan Koukal Platz 25. Auf der Sprintdistanz war eine Athletin vom VfL im Einsatz. Unter 47 Damen, die ins Ziel kamen, landete Ida Arya mit 1:42:00 Stunden auf Rang 28. Der Sieg in diesem Wettbewerb ging an die Lokalmatadorin Maja Ziedek vom TriTeam Schongau, die 1:17:38 Stunden benötigte.

Mit dem Wetter am Veranstaltungstag hatten die Schongauer indessen Glück. „Es war besser als die Vorhersage angekündigt hatte“, meinte TriTeam-Chefin Ramona Breunig, nachdem es nur beim Start der Olympischen Distanz an ungewohnter Stelle im UPM-Gelände, einen kurzzeitigen Schauer gab, es ansonsten aber trocken blieb.