Den Damen I der Lechrain Volleys misslingt der Start in die Landesliga

Misslungen ist den Landesliga-Damen der Lechrain Volleys der Start in die Volleyball-Landesliga. Beim Heimspieltag gab es für den neuen Trainer Markus Reisacher und sein Team zwei Niederlagen - dafür punkteten andere LRV-Damen-Teams in ihren Ligen.

Damen I Im ersten Spiel gegen den SV Mauerstetten starteten die Lechrainerinnen gut, mit druckvollen Aufschlägen, harten Angriffen und einer stabilen Annahme. Von Anfang an lagen die Gastgeberinnen in Führung und hielten den Vorsprung auch bis zum 24:21 halten. Dan aber kam Mauerstetten auf und glich auf 24:24 aus. Lange Ballwechsel und ein ständiges Hin und Her prägten die letzte Spielphase. Die Gastgeberinnen behielten die Nerven, wehrten Satzbälle ab und erkämpften sich eigene, sodass sie den ersten Satz mit 33:31 gewannen.

Der erste Satz geht gleich in die Verlängerung

Im zweiten Durchgang ließ die Spannung nach und die LRV-Damen mussten von Anfang an einem Rückstand hinterherlaufen - der Satz ging an den SVM. Auch im dritten Satz kratzten die Spielerinnen vom SVM schon gewonnen geglaubte Bälle vom Boden - den Lechrain Volleys fiel es schwer, Punkte zu erzielen, und unterlagen 17:25. Die Gegnerinnen hielten ihre Spannung hoch und nahmen den Schwung mit in den vierten Durchgang, zusätzlich war die Abstimmung zwischen Zuspielerin und Angreiferinnen aufseiten der Lechrain Volleys noch nicht auf der Höhe. So holte sich Mauerstetten den vierten Satz - und damit den Sieg.

Somit hieß es: Fokus auf nächste Spiel. Auch gegen den TSV München-Ost boten die Lechrain Volleys den Zuschauern ein spannendes Spiel. Obwohl die Heimmannschaft 23:19 führte, kam es zum wiederholten Mal zum Ausgleich (24:24), die Lechrain-Damen behielten die Nerven und holten sich den Satz mit 28:26. Doch auch diesmal fehlte die Konstanz - leichte Fehler und fehlende Abstimmung führten dazu, dass die Gäste die folgenden drei Sätze gewannen. Alle Bemühungen und Willensstärke halfen nichts - jetzt heißt es, Krone richten, noch zweimal trainieren und am Samstag, 25. Oktober, auswärts gegen den Eichenauer SV Vollgas geben.

Damen II verlieren nach dem ersten Satz den Rhythmus

Damen II (Bezirksklasse 2 OBB) Beim Heimspieltag warteten mit der SG Schongau/Steingaden und Karlsfeld zwei machbare Gegner. Gegen die SG taten sich die LRV-Damen nach einem souveränen ersten Satz zunehmend schwerer, setzten sich aber mit 3:0 durch. Gegen Karlsfeld glichen die LRV-Damen einen 0:2-Rückstand aus, unterlagen aber im Tie-Break.

Damen III (Bezirksklasse Süd SCHW) In Jettingen traf das Team auf den VfR Jettingen und den TV Weitnau, den Absteiger aus der Bezirksliga. Nach einem nervösen und verlorenen ersten Satz kamen die LRV-Damen gut ins Spiel, und gewannen im Tiebreak. Gegen den TV Weitnau gelang dem LRV-Team zwar die 1:0-Führung, dann aber ließen die Kräfte nach und sie unterlagen 1:3. (AZ)

Damen IV (Kreisliga 3 OBB) Lechrain Volleys - Germering II 3:1; LRV - Neuaubing 0:3.

Damen V (Kreisliga 3 OBB) Lechrain Volleys - Oberweikertshofen 3:1; LRV - PSV München IV 3:0.

Damen VI (Kreisklasse West SCHW) Lechrain Volleys - Weißenhorn II 3:0; LRV - Gundelfingen II 3:0.