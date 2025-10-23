Landesliga-Damen der Lechrain Volleys wollen den Fehlstart wieder ausbügeln

Nach einem schwierigen Start in die Volleyball-Landesliga mit zwei Niederlagen im Heimspieltag wollen die Damen I der Lechrain Volleys nun auswärts zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Eine Woche intensives Training liegt hinter ihnen, wenn sie am Samstag gegen die Damen I des SV Eichenau antreten.

Die bereits aus der vergangenen Saison bekannten Gegnerinnen sind in ihren ersten beiden Partien ebenfalls ohne Sieg geblieben und werden mit Sicherheit genauso entschlossen um die ersten Punkte kämpfen wie das Team von Coach Markus Reisacher. Der Spieltag beginnt um 13 Uhr, die Lechrain Volleys bestreiten das zweite Spiel. Es wird sicherlich eine spannende Partie, und die Mannschaft freut sich über lautstarke Unterstützung von der Tribüne.

Auch die Herren II der Lechrain Volleys spielen wieder

Die Damen II (Bezirksklasse 2) sind mit zwei Siegen und zwei Niederlagen ausgeglichen in die Saison gestartet. Am Samstag ist das Team ab 13 Uhr beim SV Esting III zu Gast. In der dritten Partie spielen die LRV-Damen gegen den PSV München II. Als Tabellenführer fahren die Damen V (Kreisliga) am Samstag zum SV Esting IV. Beginn ist um 13 Uhr, das dritte Spiel findet gegen die TSG Maisach statt. Nach einer kurzen Spielpause greifen die Herren II wieder in der Kreisliga 2 an. Am Samstag spielt das Team ab 12 Uhr gegen den TSV Karlsfeld II, zweiter Gegner ist der SV Esting II (gegen 16.30 Uhr). (AZ)