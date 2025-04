Denklingens Torjäger Simon Ried ist für den „Bayern-Treffer des Monats" nominiert

Für Markus Ansorge (58), den scheidenden Trainer von Bezirksligist VfL Denklingen, war gleich nach dem 4:0-Sieg am 30. März beim TSV Gilching-Argelsried klar: „Das war ein Tor des Monats, das muss in die Auswahl zum Bayerntreffer.“ Das ist der bayerische „kleine Bruder“ vom ARD-Tor des Monats. Seit Februar 2008 sucht der Bayerische Fußballverband (BFV) das schönste Tor aus dem Amateurbereich und das Traumtor von VfL-Torjäger Simon Ried (31) schaffte es locker in die Auswahl der sechs schönsten März-Treffer.

Wird Denklingens „König Simba“ jetzt auch Torkönig von Bayern? Das gelang bislang nur einem Fußballer aus dem Landkreis Landsberg: Ludwig Schranner (28), der Kapitän von Kreisligist MTV Dießen, im April 2024 mit einem 70-Meter-Tor beim 3:3 gegen den MTV Berg. Rieds Super-Tor zum 2:0 beim 4:0 in Gilching war ein ähnliches Kaliber wie der Schranner-Knaller. Ried sah, dass Gilchings Keeper Sebastian Hollenzer, der ehemalige Torwart des TSV Landsberg, zu weit vor seiner Kiste stand und zog exakt von der Mittellinie ab – aus mehr als 50 Metern segelte der Ball in den Gilchinger Kasten. „Ein gigantisches Tor, das nur der Simba schießt“, sagt Ansorge. „Er löst sich vom Gegner und zieht den Ball über den Keeper ins Tor. Ein Wahnsinn, einfach nur Klasse.“

Für Simon Ried ist es nicht das erste Traumtor

Schier unglaublich: Es war nicht einmal sein erster, sondern bereits Rieds dritter Treffer dieser Art innerhalb von vier Jahren. Im Juli 2021, im ersten Bezirksligaspiel nach dem Denklinger Aufstieg, erzielte er in der 85. Minute mit einem Schuss von der Mittellinie den Siegtreffer zum 2:1 beim SV Aubing. Im April 2022, beim 5:2 gegen den TSV Neuried, gelang ihm zum zweiten Mal so ein Geniestreich, ein unhaltbares Tor zum 4:2 aus dem Mittelkreis. Und jetzt der dritte Streich des Denklinger Rekord-Torschützen (195 Tore und 72 Assists in 318 Pflichtspielen seit 2011).

Die Abstimmung beim Bayerischen Fußballverband läuft bis 14. April

Jetzt gilt es, für Ried zu voten – bis zum Montag, 14. April, 15 Uhr, ist das unter www.bfv.de möglich. Der Denklinger hat fünf Konkurrenten: Felix Belzner (U17 SV Raigerring), Nico Llugiqi (TSV Reischach II), Colin Carl (FC Adler Waidhausen), Nico Reitberger (SSV Eggenfelden) und Ahmet Ünal (TSV 54 – DJK München). Ansorge ist sicher: „Simon hat da sehr gute Chancen“. Es wäre die Krönung für „König Simba“. Und irgendwie auch ein schönes Abschiedsgeschenk für Ansorge, der, wie berichtet, in der neuen Saison Landesligist 1. FC Garmisch-Partenkirchen trainieren wird.