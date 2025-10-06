Den Landsberger Basketballern fehlt noch der Rhythmus

Mit einem großen Kader fuhren die Landsberger Basketballer zum Saisonauftakt zum TSV München-Forstenried. Bis auf Simon Wais konnte der neue Cheftrainer Jermaine Paulus auf den kompletten Kader zurückgreifen, der über den Sommer durch die Neuzugänge Tobias Neukirchner und Ardian Sopa sowie Rückkehrer Paul Brakel verstärkt wurde.

Doch von Beginn an zeigte sich, dass diese neue Landsberger Mannschaft noch nicht vollständig eingespielt war. Viele schnelle Ballverluste im Spiel nach vorn machten es den Gästen schwer, in einen guten Rhythmus zu kommen. So lag das Team Mitte des zweiten Viertels bereits mit 15 Punkten zurück. Doch gegen Ende der ersten Spielhälfte schöpften die mitgereisten Fans kurzzeitig Hoffnung. Durch gute Defensive und einen 10:0-Lauf kämpften sich die Heimerer Schulen Baskets zur Pause wieder auf 37:32 heran.

HSB Landsberg gelingt sieben Minuten lang kein Korb

Nach der Halbzeit wurde aber wieder sichtbar, dass die Münchner das eingespieltere Team waren. Die Landsberger Fehler häuften sich und man blieb sieben Minuten ohne eigene Punkte. Dies Phase nutzen die Gastgeber und gingen mit einer deutlichen Führung in den letzten Spielabschnitt. Auch in diesem konnten die Lechstädter nichts mehr ausrichten und mussten sich am Ende mit 82:53 geschlagen geben.

Trotzdem war Coach Paulus nicht unzufrieden mit dem ersten Spiel und will schon am nächsten Wochenende im ersten Heimspiel der Saison eine Reaktion mit seinem Team zeigen. Anpfiff in der Isidor-Hipper-Halle gegen die Hellenen München 2 ist am Samstag, 11. Oktober, um 19 Uhr.

HSB: Paul Brakel (9 Punkte), Sebastian Cibis, Luis Ertl (2 ), David Geiger (4 ), Marc Lupprich, Tobias Neukirchner (21 ), Mykola Riabokin (4 ), Nico Russ (6 ), Ardian Sopa, Ricco Welz (7).