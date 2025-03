Vor dem Spiel hatte Denklingens Trainer Markus Ansorge seine Mannschaft in der Außenseiterrolle gesehen. Das änderte sich aber schnell: In Gilching zeigten die Lechrainer eine überzeugende Leistung und sicherten sich in der Fußball-Bezirksliga mit dem 4:0 die nächsten drei Punkte. Dabei fielen auch kuriose Treffer.

