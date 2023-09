Fußball

Krisenstimmung in Denklingen und Mammutaufgabe für Jahn Landsberg

Plus Nach der Klatsche am letzten Spieltag besteht in Denklingen Redebedarf. In der Bezirksliga geht es gegen Deisenhofen II. Jahn Landsberg empfängt eines der Topteams der Liga.

Von Christian Mühlhause

Der vergangene Spieltag in der Bezirksliga Oberbayern Süd war für die Fußballer des VfL Denklingen ein absolutes Desaster, das nachwirkt. Mit 8:1 ging der Verein bei Neuhadern unter. Unter der Woche wurden die Ereignisse aufgearbeitet und daran gearbeitet, dass es gegen die Reserve von Deisenhofen besser läuft. Eine schwere Aufgabe erwartet auch Jahn Landsberg daheim.

Denklingens Trainer Markus Ansorge bezeichnet die Gäste als „Wundertüte“. Diese griffen immer wieder mal auf Spieler aus ihrer Bayernliga-Mannschaft wie auch aus ihrer starken A-Jugend zurück und seien deswegen schwer einzuschätzen. In der Tabelle hat Denklingen nur zwei Punkte weniger, was aber keine Aussagekraft habe, winkt Ansorge ab. „In der Liga kann jeder jeden schlagen. Unsere Leistung muss passen und wir haben da einige große Baustellen.“ Genau daran sei mit intensiverem Defensivtraining unter der Woche gearbeitet worden. Denklingen hat in der Liga bisher mit Abstand die meisten Gegentore kassiert. Es waren 29 in neun Spielen. Es gelte nun, in die Spur zu kommen.

