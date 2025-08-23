Für Denklingen dauert das Spiel in der Fußball-Bezirksliga eine Minute zu lang

Nur eine einzige Minute fehlte dem VfL Denklingen zum ersten Heimsieg in der neuen Saison der Fußball-Bezirksliga. Eine Minute, in der Spielertrainer Christoph Schmitt und sein Team gegen Penzberg nicht aufmerksam genug waren und wieder musste sich der VfL mit einem Unentschieden begnügen.

Großen Respekt hatte Schmitt vor der Partie vor den Gästen gehabt, aber er hatte auch versprochen, dass „wir uns nicht nur hinten reinstellen werden“. Doch in der ersten Viertelstunde mussten die Denklinger genau das machen. „Penzberg hat enorm Druck gemacht und sich zwei, drei sehr gute Chancen erarbeitet, da hatten wir Glück, dass wir nicht schnell in Rückstand geraten sind“, sagte der VfL-Coach. Dann aber kam auch sein Team besser ins Spiel. „Defensiv hatten wir die Partie unter Kontrolle, haben den Gegner vom Tor weggehalten und konnten auch ein paar Nadelstiche setzen.“ Echte Torchancen gab es für die Denklinger allerdings nicht.

Denklingen startet sehr gut in die zweite Halbzeit

Bedeutend besser starteten die Gastgeber in die zweite Hälfte und hatten nach nur rund fünf Minuten die ersten Großchancen - der Schuss von Armin Sporer landete aber an der Latte und Hannes Rambach scheiterte bei seinem Alleingang. In der 66. Minute sah Penzbergs Murat Ersoy nach seinem zweiten Foul innerhalb von nicht mal zehn Minuten die Ampelkarte und musste zum Duschen. „Der anschließende Freistoß brachte uns dann die Führung ein“, so Christoph Schmitt. Nach einer weiteren Flanke war Peter Kinast mit dem Kopf zur Stelle und sorgte für das 1:0.

Am Mittwoch steigt in Denklingen das Derby gegen Raisting

Alles deutete darauf hin, dass die Denklinger den knappen Vorsprung über die Zeit bringen würden - in den letzten fünf Minuten allerdings warf Penzberg noch mal alles nach vorne, agierte mit langen Bällen und hatte in der Nachspielzeit doch noch Erfolg. „Nach einem Gewühl im Strafraum lag der Ball doch noch im Tor“, so Schmitt. Auch wenn dieser Ausgleich in der 94. Minute - mit der letzten Aktion - ausgesprochen ärgerlich sei: „Insgesamt gesehen war das Unentschieden verdient“, so sein Urteil. Bereits am Mittwoch geht es für die Denklinger weiter, ab 18 Uhr ist der SV Raisting zu Gast. Bis dahin hofft Schmitt, dass auch Jannik Ulsamer wieder einsatzbereit ist, ihn hatte er gegen Penzberg zur Pause wegen Kniebeschwerden auswechseln müssen.