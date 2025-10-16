Für Alex Reichelmeir ist das erste Heimspiel des HC Landsberg etwas ganz Besonderes

Nach dem perfekten Start in die neue Saison der Eishockey-Bayernliga will der HC Landsberg am Freitagabend im ersten Heimspiel natürlich gleich nachlegen. Ab 20 Uhr sind die Piraten aus Buchloe zu Gast - für HCL-Torwart-Trainer Alex Reichelmeir gleich aus zwei Gründen ein besonderes Spiel. Am Sonntag geht es für die Riverkings nach Waldkraiburg, das wie Landsberg und Buchloe einen erfolgreichen Start verbuchen konnte. Allerdings muss HCL-Cheftrainer Martin Hoffmann erneut auf einige Akteure verzichten.

„Der Sieg in Dingolfing hat uns natürlich Selbstvertrauen gegeben“, blickt Hoffmann auf das Eröffnungsspiel zurück, das die Landsberger nach einem überzeugenden Spiel mit 5:2 gewonnen hatten. „Klar ist aber auch, dass wir keinen Gegner unterschätzen dürfen. Wir müssen bereit sein, sonst kann es schnell eine Packung geben“, warnt der Landsberger Coach. Er und die Spieler freuen sich jetzt auf das erste Heimspiel, und „dass es gleich gegen Buchloe geht, ist toll“.

Alex Reichelmeir feiert gegen Buchloe seine Premiere an der Bande

Und etwas Besonderes für Landsbergs Torwart-Coach Alex Reichelmeir. Nicht nur, dass er zu Saisonbeginn von Buchloe nach Landsberg gewechselt ist, er wird in dieser Partie auch eine Premiere feiert. Erstmals wird Reichelmeir auch an der Bande stehen. „Er brennt richtig drauf, in Dingolfing konnte er nicht dabei sein, da er mit der U20 unterwegs war“, sagt Hoffmann - beim letzten Testspiel gegen Miesbach (7:1-Sieg) hatte Hoffmann seinen Co-Trainer noch auf den „Balkon“ geschickt. „Ich habe ihn damit aufgezogen, dass er dort wieder hin muss, denn: Never change a winning team“, verrät Hoffmann mit einem schelmischen Lächeln, und ergänzt: „Natürlich steht er am Freitag an der Bande.“

Der HC Landsberg kann über viele Tore im Test gegen Miesbach jubeln Icon Galerie 51 Bilder Bildergalerie: Der HC Landsberg feiert im letzten Testspiel der Saison einen deutlichen Sieg gegen Liga-Konkurrent TEV Miesbach.

Gegen Buchloe müssen die Riverkings auch alle Kräfte mobilisierten: Mit einem 3:2-Heimerfolg gegen Geretsried starteten die Piraten in die Saison. „Ich habe mir das Spiel angesehen, Buchloe tritt viel kompakter und erfahrener auf“, lautet sein Urteil. Aber: „Wir brauchen deshalb nicht in Angst zu verfallen.“ Dennoch müsse er sein Team auf die Partie gegen die Nachbarn, die sich unter anderem mit dem Ex-Landsberger Adriano Carciola verstärkt haben, gut vorbereiten.

Auch wenn Hoffmann den Fokus erst mal auf das Freitagsspiel legt - gut vorbereiten muss er sein Team auch auf das Auswärtsspiel am Sonntag (17.15 Uhr) in Waldkraiburg. Mit 7:3 setzten sich die „Löwen“ zum Auftakt in Peißenberg durch. „Auswärts muss man erst mal sieben Tore schießen, und das dann auch in Peißenberg“, sagt Hoffmann. Wirklich überrascht ist er aber nicht: „Im Gegensatz zu einigen Trainerkollegen sehe ich auch Waldkraiburg heuer weit oben.“

Der HC Landsberg setzt wieder einen Spieler vom Augsburger Nachwuchs ein

Auch am ersten kompletten Spiel-Wochenende muss Hoffmann wieder auf einige Stammspieler verzichten. Viktor Östling fehlt wie berichtet noch einige Wochen, doch auch Lars Grözinger pausiert. „Er war noch mal auf dem Eis, aber es macht keinen Sinn“, sagt Hoffmann über seinen erkrankten Routinier, ebenfalls nicht dabeisein wird Luis Müller. Dafür kommt mit Nolan Gebele ein Stürmer vom Nachwuchs des AEV. „Er bildet mit Tim Söldner und Korbi Benz die vierte Reihe“, kündigt Hoffmann an. Inwieweit diese zum Einsatz kommen kann, müsse abgewartet werden. „Dingolfing hat auch nur mit drei Reihen gespielt, da wird es mit den Wechseln schwierig“, so der Landsberger Coach. Auch Buchloe habe zum Start nur drei Reihen eingesetzt. „Aber wenn sie ihre Sache gut machen, kommen sie auch aufs Eis.“