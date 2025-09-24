Der HC Landsberg feiert mit einem Jubiläumsspiel 70 Jahre Eishockey in Landsberg

Ein echtes Jubiläum ist es - noch - nicht, aber auf jeden Fall ein Grund zum Feiern: Vor 70 Jahren fand im Dezember in Landsberg erstmals ein Eishockeyspiel statt. Damals war es noch der EV Landsberg, der die Eishockey-Euphorie in Landsberg entfachte, in diesem Jahr lädt der HC Landsberg zur Jubiläumsfeier ein und die Verantwortlichen haben sich dazu einiges einfallen lassen.

Es sollte kein „normales Punktspiel“ in der Eishockey-Bayernliga sein, das zum Jubiläumsspiel angesetzt werden kann, und das wurde es auch nicht. Am Freitag, 7. November, sind die Kempten Sharks im Hungerbachdome zu Gast - ein Derby, das perfekt zum Jubiläum passt. „Wir würden uns natürlich wünschen, wenn wir dazu ein volles Stadion hätten, denn es wird auf jeden Fall ein besonderes Spiel sein“, sagt Joachim Simon, Pressesprecher des HCL. Zusammen mit Alex Baumgartl und Philipp Krautmann, die alle dem HCL-Media-Team angehören, plant er auch einige Aktionen rund um diesen Termin.

Für Kinder findet ein Malwettbewerb zum Thema Eishockey statt

So werden im Vorfeld unter anderem die Schulen angeschrieben, die Kinder sollen Bilder zum Thema „So sieht für mich Eishockey in Landsberg aus“ einreichen. „Für uns ist es wichtig, Eishockey zum Gesprächsthema zu machen“, sagt Simon im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Bilder werden von einer Jury bewertet und für die Sieger gibt es vom HC Landsberg natürlich auch Preise, die beim Jubiläumsspiel überreicht werden.

Für das Punktspiel gegen Kempten wird der Verein auch eigene Trikots anfertigen, mit einem besonderen Emblem - wie es aussieht, soll aber noch nicht verraten werden. Nach der Partie können diese dann ersteigert werden. Doch es lohnt sich auch, schon vorher mal die Schränke zu durchforsten, denn mit einem alten Trikot des EV Landsberg besteht auch die Chance auf einen Gewinn. „Es wäre super, wenn die Fans ihre alten Trikots anziehen, für denjenigen, der das älteste hat, werden wir auch einen Preis vorbereiten“, verspricht Joachim Simon.

HC Landsberg verbindet die Historie mit der Zukunft

Und vielleicht kommen dem einen oder anderen dabei auch Bilder aus früheren Zeiten in die Hände - auch diese will der HCL auf einer Plattform dann veröffentlichen, außerdem soll eine Auswahl in den Drittelpausen auf der Leinwand eingeblendet werden. Aber die Aktion soll nicht nur an die „früheren Zeiten“ erinnern: „In den Drittelpausen werden die Nachwuchs-Teams einen Auftritt haben, damit wollen wir den Bogen von der Vergangenheit zur Zukunft schlagen“, kündigen die drei Organisatoren an.