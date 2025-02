Der HC Landsberg gleicht die Play-off-Serie gegen Erding aus

Der HC Landsberg stellt die Play-off-Serie in der Eishockey-Bayernliga gegen Erding wieder auf null: Nach einem beeindruckenden Heimspiel vor rund 1300 Fans setzten sich die Riverkings hochverdient mit 4:3 durch. Damit geht die Serie nun über mindestens fünf Spiele.

Martin Hoffmann hatte es schon nach der 0:3-Auftakt-Niederlage in Erding gesagt: Auch der Spitzenreiter nach der Vorrunde ist schlagbar. „Dafür müssen wir in die Köpfe der Spieler kommen“, so Hoffmann - und genau das schafften die Riverkings.

Der Coach hatte für dieses Spiel umgestellt: Frantisek Wagner rückte in die erste Reihe zu Viktor Östling und Filip Bergsdorf, Lukas Heß trat mit Lars Grözinger und Manuel Müller an. Das zahlte sich von Beginn an aus, die erste Reihe erspielte die Chancen, die den Landsbergern in Erding fehlten. Allerdings mussten die Riverkings schnell einem Rückstand hinterherlaufen: Schon in der zweiten Minute kam Gagnon frei zum Schuss und Keeper Moritz Borst hatte keine Abwehrchance. Die Landsberger steckten das frühe Tor gut weg und in der 11. Minute fiel der verdiente Ausgleich durch Viktor Östling. Der zweite Fehler der Gastgeber in der Verteidigung wurde aber nur eine Minute später auch mit dem zweiten Gegentor bestraft - Henter war völlig frei vor Borst. Kurz vor Schluss gab es die erste Strafe gegen Erding und Landsberg startete in Überzahl ins zweite Drittel.

HC Landsberg kassiert in Unterzahl das dritte Gegentor

Die brachte dem HCL nichts ein, aber Erding nutzte direkt im Anschluss seine Überzahl zum 3:1 (22.) durch Matheson. Für die Landsberger war es ein Wirkungstreffer - aber nur für wenige Minuten. Nach einem genialen Pass von Lars Grözinger erzielte nämlich Manuel Müller in der 25. Minute das 2:3 und ab diesem Zeitpunkt waren die Riverkings spielbestimmend: Landsberg war „in den Köpfen von Erding“. Die Partie wurde hitziger, kurz hatten die Landsberger sogar eine doppelte Überzahl, doch sie scheiterten immer wieder am Erdinger Keeper Meder. Kurz vor der zweiten Pause rettete dann noch mal Moritz Borst - auf jeden Fall war die Partie wieder offen, eine Überlegenheit von Erding war nicht mehr zu sehen.

Und Landsberg startete sehr gut, hatte gleich die ersten Möglichkeiten, doch Erdings Keeper blieb Sieger. Selbst als die Landsberger gleich zu Beginn in Unterzahl gerieten, kam Erding kaum zu einer Chance. Die Riverkings beherrschten die Partie, alles, was fehlte, war der Ausgleich. Der fiel in der 49. Minute: Wieder war es Viktor Östling, der auch in der kommenden Saison für Landsberg spielen wird. Aus der Drehung traf er ins Kreuzeck. Hatten die Landsberger Fans ihre Mannschaft schon während der gesamten, nicht einfachen, Saison toll unterstützt, so wurde das Stadion nun zum Hexenkessel. Landsberg war klar überlegen, aber das Tor fehlte und so ging es in die Verlängerung.

Lars Grözinger erzielt den Siegtreffer für die Riverkings

Die dauerte nicht lange: Nach gut 90 Sekunden war es Lars Grözinger, der zum 4:3 ins Kreuzeck traf. Beide Vorrundenspiele haben die Landsberger gegen Erding verloren und auch das erste Play-off-Spiel - jetzt haben sie mindestens ein fünftes Spiel erzwungen, doch wenn die Landsberger so weitermachen, kann viel passieren.