Der HC Landsberg gerät in den Play-offs erneut in Rückstand

Endlich ein Tor in Erding zu erzielen, hatte sich Landsbergs Trainer Martin Hoffmann gewünscht. Am Ende waren es sogar vier, dennoch reichte es für die Riverkings nicht zum Sieg: Mit 4:6 mussten sie sich den Gladiators geschlagen geben und liegen damit in der Play-off-Serie der Eishockey-Bayernliga 2:3 zurück. Noch ist aber nichts verloren.

Besser hätte das Spiel für den HC Landsberg nicht beginnen können: Mit der ersten Aktion erzielte Lukas Heß die Führung. Er klaute die Scheibe im Mitteldrittel und versenkte eiskalt (2.). Doch Erding hatte nach der 2:6-Niederlage vom Sonntag etwas gutzumachen und so traten die Gladiators diesmal auch auf. Die Landsberger bekamen nicht den Zugriff wie zuletzt, kämpften aber wieder verbissen. Auch in Unterzahl überzeugten die Riverkings, mussten in der 5. Minute aber den Ausgleich hinnehmen. Der erste Schuss von Matheson wurde noch geblockt, er traf aber selbst im Nachschuss. Erding war nun viel bissiger und Modlmayr stocherte in der 8. Minute die Scheibe zur Führung über die Linie. Doch die Landsberger ließen nicht locker: Victor Östling traf knapp zwei Minuten vor der ersten Pause nach tollem Pass von Frantisek Wagner zum 2:2 - absolut verdient, denn die Partie war ausgeglichen.

Der HC Landsberg geht erneut schnell in Führung

Wieder starteten die Riverkings besser ins zweite Drittel: Nach nur 27 Sekunden versenkte erneut Heß nach einem Bully im Erdinger Drittel die Scheibe zum 3:2. Im Anschluss hatte Landsberg das Spiel im Griff, störte wieder früh, war näher am Gegner und die Gladiators fanden kein probates Mittel. Allerdings verpasste es der HCL, die Führung auszubauen. Markus Kerber (28.), Östling (31.) und erneut Heß (32.) hatten sehr gute Möglichkeiten. Die vergebenen Chancen rächten sich, denn Erding kam wieder besser ins Spiel und direkt nach der Chance von Heß fiel etwas überraschend der Ausgleich - Borst war von dem Schuss von Modlmayr überrascht. Nun war die Partie wieder ausgeglichen mit tollen Chancen auf beiden Seiten, doch Borst auf der einen und Leon Meder auf der anderen Seite ließen nichts mehr zu. Wie viel Brisanz in dieser Partie lag, zeigten auch die Strafen: Immer wieder gerieten zwei Spieler aneinander und mussten beide auf die Strafbank. Folgenlos blieben bis dahin die einzelnen Strafen, beide Mannschaften zeigten ein sehr gutes Unterzahlspiel.

Icon Galerie 107 Bilder Bayernliga Playoff: Die Bilder zum 4. Spiel der HC Landsberg Riverkings gegen die Erding Gladiators.

Auch im letzten Drittel ging es schnell: Noch in Überzahl zog Christopher Kasten von der blauen Linie ab und ein Erdinger fälschte ins eigene Tor ab. Doch diesmal dauerte die Antwort der Gastgeber nicht lange - in der 43. Minute erzielte erneut Modlmayr den Ausgleich, Borst hatte keine Chance. Danach war Erding überlegen, aber Borst hielt. Eine Überzahl brachte dem HCL etwas Entlastung, doch Erding blieb dran. Und Pfenninger erzielte in der 53. Minute das 5:4. Eine Strafe gegen Christopher Kasten brachte die Entscheidung: Erding stellte in Überzahl durch Gagnon auf 6:4 (54.). Danach wurde es noch mal hitzig, der HCL hatte noch eine Überzahl, Hoffmann nahm auch noch den Keeper vom Eis, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

Am Freitag spielt der HC Landsberg wieder zu Hause

Am Freitag, ab 20 Uhr, kann Landsberg die Serie noch mal ausgleichen, ansonsten ist die Saison für die Riverkings beendet. Für das Heimspiel der Riverkings gibt es Karten im Vorverkauf beim Reisebüro Vivell am Hauptplatz in Landsberg oder über die Homepage des HC Landsberg. Der Verein bittet, die Vorverkaufsmöglichkeiten zu nutzen, da mit einem großen Andrang der Gans am Freitag gerechnet wird.