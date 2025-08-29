Für den HC Landsberg rückt der Start in die Eishockey-Bayernliga näher

„Jetzt kann es so langsam losgehen“, sagt Martin Hoffmann: Der Trainer des Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg freut sich wie die Spieler wieder auf das Eistraining. Am Montag, 1. September, wird mit dem Trainingsstart die „Eiszeit“ in Landsberg eingeläutet und schon am Sonntag drauf steht das erste Testspiel an. „Dann geht es wirklich Schlag auf Schlag“, blickt Hoffmann der neuen Saison entgegen.
Eishockey
