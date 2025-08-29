Icon Menü
Der HC Landsberg startet mit dem ersten Eistraining in die neue Eishockey-Bayernliga

Eishockey

Für den HC Landsberg rückt der Start in die Eishockey-Bayernliga näher

Die Quälerei im Sommertraining ist für die Riverkings bald vorbei. Am 1. September steht das erste Eistraining an und dann geht es Schlag auf Schlag.
Von Margit Messelhäuser
    •
    •
    •
    Nicht mehr lange, dann dürften sich die Ränge im Landsberger Eisstadion wieder füllen. Am 7. September steht das erste Testspiel für den HC Landsberg an.
    Nicht mehr lange, dann dürften sich die Ränge im Landsberger Eisstadion wieder füllen. Am 7. September steht das erste Testspiel für den HC Landsberg an. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    „Jetzt kann es so langsam losgehen“, sagt Martin Hoffmann: Der Trainer des Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg freut sich wie die Spieler wieder auf das Eistraining. Am Montag, 1. September, wird mit dem Trainingsstart die „Eiszeit“ in Landsberg eingeläutet und schon am Sonntag drauf steht das erste Testspiel an. „Dann geht es wirklich Schlag auf Schlag“, blickt Hoffmann der neuen Saison entgegen.

