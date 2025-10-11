Der HC Landsberg feiert einen perfekten Start in die Eishockey-Bayernliga

Besser hätte dem HC Landsberg der Start in die neue Saison der Eishockey-Bayernliga kaum gelingen können. Im Eröffnungsspiel in Dingolfing setzte sich das Team von Trainer Martin Hoffmann mit 5:2 durch, und das, obwohl er auf wichtige Spieler verzichten musste. Das erste Tor fiel vor rund 1100 Zuschauern diesmal durch einen Verteidiger und das auf nicht alltägliche Art.

Länger ausfallen wird bei den Landsbergern wie berichtet Victor Östling, der nach seiner Herzmuskelentzündung noch etwas Zeit braucht, nicht dabei waren zudem Lars Grözinger, Jonathan Nieberle und Luis Müller - Hoffmann musste seine Reihen also entsprechend umstellen. Doch es funktionierte sehr gut, auch wenn der Coach mit dem ersten Drittel noch nicht zufrieden war. „Da wurde es in der Kabine etwas lauter“, sagte Hoffmann nach der Partie. Mit dem zweiten und letzten Drittel war der Coach - verständlicherweise - sehr zufrieden.

Im ersten Drittel der neuen Saison gab es keine Tore - Chancen wären aber genug dagewesen. Beide Mannschaften legten von Beginn an ein hohes Tempo vor und lieferten ein packendes Spiel ab. Ein Abtasten gab es nicht, schon in den ersten Minuten gab es gute Torchancen. Lukas Heß hätte das erste Tor in der neuen Saison erzielen können, setzte die Scheibe nach seinem Alleingang aber knapp über das Tor von Dingolfing - und damit über das Tor des Ex-Landsbergers Christoph Schedlbauer. Nur zwei Minuten später gab es die Riesenchance für die Gastgeber - Landsbergs Keeper Moritz Borst, der ein tolles Spiel ablieferte, war aus dem Tor gekommen, doch sein Befreiungsschlag landete beim Gegner, gerade rechtzeitig kam er noch zwischen die Pfosten zurück. Schon im ersten Drittel kamen auch auf beiden Seiten die Special-Teams zum Einsatz, es blieb aber beim torlosen Unentschieden.

Christopher Kasten erzielt das erste Tor in der neuen Saison

Das änderte sich im zweiten Drittel: Verteidiger Christopher Kasten erzielte das erste Tor in dieser Saison - allerdings war es kein „gewöhnliches“ Verteidiger-Tor. Rückkehrer Mika Reuter bediente Kasten an der blauen Linie und der zog nicht zum Schlagschuss ab, sondern lupfte die Scheibe vors Dingolfinger Tor, Bergsdorf nahm Schedlbauer die Sicht - und die Scheibe war drin (26.). Landsberg übernahm nun das Kommando. Die Riverkings gewannen die Zweikämpfe, dann war es Linus Voit, der in der 28. Minute auf 2:0 stellte. Auch das 3:0 erzielte der Neuzugang der Riverkings - nach einem Schuss von Mika Reuter schob er den Abpraller über die Linie (38.). Ein perfektes Drittel für die Riverkings.

Im letzten Drittel wird es noch mal spannend

Dennoch wurde es im letzten Abschnitt noch mal richtig spannend. Keine 30 Sekunden waren gespielt, da verkürzten die Gastgeber auf 1:3: Nach einem Bulli stand ein Dingolfinger völlig frei und Moritz Borst hatte keine Chance. Doch die Landsberger hatten die richtige Antwort parat: Nur zwei Minuten später stellte Tom Callaghan mit dem 4:1 wieder den alten Abstand her. Die Partie wurde ruppiger und es gab Strafen auf beiden Seiten, die aber von keinem Team genutzt werden konnten. Zehn Minuten vor Schluss rettete wieder Borst, kurz danach waren Landsberg in Unterzahl. Diese spielten die Riverkings sehr gut, doch in dem Moment, als sie wieder komplett waren, fiel das 2:4 (53.). Dann war es Frantisek Wagner, der mit einem Schuss in den Winkel zum 5:2 in der 57. Minute für die Entscheidung sorgte - da half es den Gastgebern auch nicht mehr, dass sie in den letzten Minuten ihren Goalie vom Eis nahmen. Der HC Landsberg startete mit einem verdienten Sieg in die Saison. Das erste Heimspiel findet am Freitag, 17. Oktober statt, dann ist ab 20 Uhr Buchloe im Hungerbachdome zu Gast.