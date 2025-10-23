HCL-Trainer Hoffmann nimmt vor dem zweiten Bayernliga-Wochenende einige Änderungen vor

In der vergangenen Woche „war der Puls bei uns ganz schön hoch“, verrät Martin Hoffmann, Trainer des HC Landsberg. Nachdem er uns seine Mannschaft am ersten kompletten Wochenende in der Eishockey-Bayernliga leer ausgegangen waren, gab es nicht nur hartes Training, sondern auch einige Gespräche. Hoffmann warnt davor, jetzt schon in Panik zu verfallen, stellt aber auch klar, dass „wir gegensteuern müssen“. Das zeigt sich auch in der geplanten Aufstellung für Freitag in Peißenberg (20 Uhr) und Sonntag zu Hause gegen Geretsried (18 Uhr).

Mehr Zweikampfhärte und mehr Durchsetzungsvermögen forderte Hoffmann nach den Niederlagen gegen Buchloe (3:4) und Waldkraiburg (3:7): „Wir haben am Dienstag auch richtig hart trainiert“, blickt er zurück. Zudem gab es Gespräch mit einigen Spielern, denn noch nicht alle würden das bringen, was er von ihnen erwartet. Trotzdem warnt der Coach davor, jetzt schon alles negativ zu sehen. „Es gibt sogar einen positiven Aspekt“, sagt Hoffmann. „Wir haben die Spiele durch individuelle Fehler verloren. Das heißt auf der anderen Seite, dass unsere Taktik stimmt.“ Noch nie habe er bislang erlebt, dass dem Gegner „viermal auf die Kelle gespielt wird“, was gegen Buchloe passiert war. „Die Fehler können abgestellt werden, wenn die Spieler wieder mehr Selbstvertrauen haben, wir sind erst am Anfang der Saison.“

HCL-Coach Hoffmann ändert die Aufstellung

Gleichwohl müsse sich etwas tun: „Auch wenn die zweite Reihe bislang Tore geschossen hat, defensiv kam zu wenig.“ Wolle man in der Bayernliga gewinnen, müssten vor allem Gegentore vermieden werden. Deshalb wird Hoffmann die Reihen auch komplett neu zusammenstellen. Geplant ist dabei, dass Lukas Heß mit Filip Bergsdorf und Tom Callaghan die erste Reihe bildet. Mika Reuter, Frantisek Wagner und der wieder genesene Lars Grözinger sollen die zweite Reihe bilden. Allerdings: „Wagner konnte unter der Woche nicht trainieren, ich hoffe, dass er am Freitag wieder dabei ist.“ Die dritte Reihe werden Manuel Müller, Linus Voit und Korbinian Benz bilden und in der vierten muss Hoffmann noch abwarten. „Tim Söldner ist auch krank, ich muss kurzfristig entscheiden, ob Maximilian Hermann vorne oder hinten spielt.“ Neben Jonas Huber steht für diese Reihe auch Luis Köpf vom Nachwuchs des AEV zur Verfügung. Fraglich ist auch noch der Einsatz von Jonas Mosler, der laut Trainer angeschlagen ist.

Das erste Heimspiel läuft für den HC Landsberg nicht nach Plan Icon Galerie 55 Bilder In der Eishockey-Bayernliga kommen 1400 Fans zum Derby zwischen dem HC Landsberg und Buchloe. Hier die Bilder vom Spiel.

Dennoch will Hoffmann am Freitag in Peißenberg unbedingt gewinnen. „Wenn ich mich recht erinnere, habe ich in Peißenberg noch nie gewonnen.“ Zudem betont er, dass die Mannschaft auch den Fans etwas schuldig sei. Die Gastgeber haben ebenfalls einen durchwachsenen Start: Nach einer 3:7-Niederlage gab es einen 6:3-Sieg gegen Amberg und dann wieder eine 2:3-Niederlage gegen Geretsried. Damit liegen die Peißenberger punktgleich mit Landsberg auf Platz 11 und haben sogar dasselbe Torverhältnis (11:13).

Geretsried hat aktuell einen Punkt mehr als Landsberg

Mit einem Punkt mehr als Landsberg geht der Sonntags-Gast Geretsried ins Wochenende. Die River Rats unterlagen Buchloe (2:3) und Waldkraiburg nach Verlängerung (4:5), gewannen dann aber in Peißenberg mit 3:2. „Peißenberg spielt sehr strukturiert und will sicher auch die ersten Punkte zu Hause holen. Geretsried hat sich in der Abwehr extrem verstärkt und hat mit Korbinian Sertl einen der besten Torhüter der Liga“, blickt Hoffmann auf die Partien. Das Spiel in Peißenberg beginn am Freitag um 20 Uhr, das Heimspiel gegen Geretsried um 18 Uhr.