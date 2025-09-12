Icon Menü
Der HC Landsberg unterliegt im Testspiel gegen den ECDC Memmingen nur knapp

Eishockey

Der HC Landsberg zeigt sich im Test gegen Memmingen deutlich verbessert

In der Vorbereitung auf die Eishockey-Bayernliga macht der HC Landsberg Fortschritte. Gegen Memmingen gehen die Riverkings sogar in Führung.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Zur Sache ging es im Testspiel zwischen dem HC Landsberg (im blauen Trikot Lorenzo Valenti) und dem ECDC Memmingen.
    Zur Sache ging es im Testspiel zwischen dem HC Landsberg (im blauen Trikot Lorenzo Valenti) und dem ECDC Memmingen. Foto: Thorsten Jordan

    Nach der deutlichen Niederlage gegen Lindau war der HC Landsberg gegen den zweiten Oberligisten Memmingen knapp daran, den ersten Testspielsieg in der Vorbereitung auf die Eishockey-Bayernliga einzufahren. Am Ende reichte es nicht ganz - mit 2:4 musste sich das Team von Trainer Martin Hoffmann geschlagen geben, auch da ein Tor der Gäste ausgesprochen umstritten war. Zu hoch einstufen will Hoffmann die Partie nicht, ist aber schon mal sehr zufrieden.

