Der HC Landsberg zeigt sich im Test gegen Memmingen deutlich verbessert

Nach der deutlichen Niederlage gegen Lindau war der HC Landsberg gegen den zweiten Oberligisten Memmingen knapp daran, den ersten Testspielsieg in der Vorbereitung auf die Eishockey-Bayernliga einzufahren. Am Ende reichte es nicht ganz - mit 2:4 musste sich das Team von Trainer Martin Hoffmann geschlagen geben, auch da ein Tor der Gäste ausgesprochen umstritten war. Zu hoch einstufen will Hoffmann die Partie nicht, ist aber schon mal sehr zufrieden.
Eishockey
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden