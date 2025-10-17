Der HC Landsberg vergibt im Bayernliga-Derby gegen Buchloe zu viele Chancen

Was für eine Kulisse beim ersten Heimspiel des HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga: Mehr als 1400 Fans sorgten für eine echte Gänsehaut-Stimmung beim Spiel gegen die Piraten aus Buchloe - und sahen auch ein packendes Spiel. Allerdings endete die Partie nicht nach dem Geschmack der Landsberger Fans: Mit 3:4 mussten sich die Riverkings geschlagen geben - angesichts des Spielverlaufs eine unnötige Niederlage. „Das passiert, wenn man vorne die Tore nicht macht“, lautete das Fazit von HCL-Vize-Präsident Michael Grundei.

Beide Teams hatten ihre erste Partie gewonnen - Landsberg konnte bei dem 5:2 gegen Dingolfing viel Selbstvertrauen tanken, Buchloe hatte sich knapp mit 2:1 gegen Geretsried durchgesetzt. Doch das zeigte sich im ersten Drittel nicht wirklich. Zwar dominierten die Riverkings die Partie, sie leisteten sich aber einige leichtfertige Scheibenverluste, die Buchloe immer wieder zu gefährlichen Kontern nutzte. Filip Bergsdorf hatte nach sechs Minuten eine Großchance, und der Ex-Landsberger David Blaschta, der das Buchloer Tor hütete, hatte Glück, dass der Schwede die Scheibe am Tor vorbei setzte, was schwieriger war, als zu treffen. Nur eine Minute später rettete Florian Reicheneder bei einem Konter der Gäste nach einem leichten Scheibenverlust an der eigenen blauen Linie.

Die Führung der Landsberger hat keine Minute Bestand

In der 9. Minute schließlich gelang den Landsbergern der schon lange verdiente Führungstreffer: Frantisek Wagner zog einfach aus spitzem Winkel ab und die Scheibe war drin. Doch noch während der Torschütze bekanntgegeben wurde, fiel schon der Ausgleich: Wieder war es ein Konter der Gäste und Landsbergs Keeper Moritz Borst, der ein gutes Spiel machte, war noch dran, doch dann rollte der Puck noch langsam über die Linie. Das wars im ersten Drittel, eine Unterzahl überstanden die Landsberger noch sehr gut.

Im zweite Drittel hatten die Landsberger bald Überzahl und spielten diese auch sehr gut - nutzte aber einfach nicht die Chancen. Und wieder war es ein Fehler an der blauen Linie, der Buchloe einen Konter und dann einen Penalty einbrachte. Der Ex-Landsberger Adriano Carciola scheiterte aber an Moritz Borst. Während die Landsberger auch in der nächsten Unterzahl sehr souverän spielten, ging im Powerplay nichts mehr zusammen. Erst als wieder als Buchloe komplett war, traf erneut Wagner zum 2:1 (36.).

Landsberg verpasst es, die Vorentscheidung herbeizuführen

Als die Landsberger in der 43. Minute wieder durch Wagner auf 3:1 stellten, schien das Spiel gelaufen. Ein Irrtum, denn innerhalb von nur einer Minute gelang Buchloe der Ausgleich (46.). Und plötzlich hatten die Gäste Oberwasser und gingen in der 52. Minute in Führung. Zwar lag der Puck fünf Minuten vor Schluss im Tor der Gäste, doch der Schiedsrichter gab den Treffer nicht - und ganz bitter war noch eine Strafe für die Landsberger zwei Minuten vor Schluss, denn so konnte Trainer Martin Hoffmann nicht mal mehr den Torwart ziehen. Es blieb bei der knappen Niederlage der Riverkings. „Insgesamt haben wir ein gutes Spiel gemacht, aber wenn man das Wichtigste vergisst, passiert so was eben“, sagte Michael Grundei nach dem Spiel. „Hinten haben wir es Buchloe zu einfach gemacht und vorne haben wir nicht konsequent genug den Abschluss gesucht.“ Bereits am Sonntag können es die Riverkings besser machen, dann sind sie in Waldkraiburg zu Gast. Die „Löwen“ haben sich gegen Geretsried nach Verlängerung mit 5:4 durchgesetzt.