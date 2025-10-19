Der HC Landsberg geht in der Eishockey-Bayernliga auch in Waldkraiburg leer aus

Schon am ersten kompletten Wochenende der neuen Eishockey-Bayernliga-Saison geht der HC Landsberg leer aus: Nach der 3:4-Heimpleite gegen Buchloe musste sich das Team von Trainer Martin Hoffmann auch bei den Löwen in Waldkraiburg geschlagen geben. Zwar kam im letzten Drittel noch mal Hoffnung auf, am Ende unterlagen die Riverkings aber deutlich mit 3:7.

Bei den Fans des HCL dürften sofort Erinnerungen an die vergangene Saison wach werden, als die Riverkings von den ersten zehn Spielen nur zwei gewinnen konnten. Diesen Fehlstart wollten Martin Hoffmann und sein Team unbedingt vermeiden, doch nach dem Auftaktsieg in Dingolfing muss man schon wieder fürchten. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass vor allem mit Victor Östling und Lars Grözinger zwei wichtige Spieler am vergangenen Wochenende fehlten.

Tom Callaghan trifft sechs Sekunden vor Drittelende zum 1:2

Die Landsberger kamen gut rein ins Spiel, waren in den ersten zehn Minuten auch das bessere Team, doch nach dem ersten Gegentreffer (11.), den Michael Karg, der diesmal im Tor stand, kassierte, kam ein Bruch ins Spiel. Eine Strafe der Landsberger knapp fünf Minuten vor Schluss nutzten die Löwen zum 2:0, doch Tom Callaghan stellte sechs Sekunden vor der ersten Pause auf 1:2, damit war alles wieder offen.

Allerdings fiel schon in der 22. Minute das 3:1 und die nächste Landsberger Strafe zog das 4:1 nach sich (29.). Während Waldkraiburg seine Möglichkeiten in Überzahl nutzte, sprang für den HCL dabei nichts raus. Das 5:1 (39.) schien bereits die Vorentscheidung gewesen zu sein, aber erneut Callaghan verkürzte noch auf 2:5. Als im letzten Drittel Lukas Hess bei doppelter Unterzahl mit einem Konter auf 3:5 verkürzte, keimte noch mal Hoffnung im Landsberger Lager auf - doch Waldkraiburg stellte, noch mit einem Mann mehr, schnell wieder den 3-Tore-Abstand her (49.).

Das Powerplay des HC Landsberg bringt nichts ein

Und jetzt lief dem HCL natürlich die Zeit davon. Wieder brachte ein Powerplay nichts ein und kaum komplett entschied Waldkraiburg mit dem 7:3 (54.) die Partie endgültig zu seinen Gunsten. „Im Endeffekt haben wir uns hinten zu viele Fehler erlaubt und waren im Angriff nicht konsequent genug“, sagte HCL-Vizepräsident Michael Grundei. „Waldkraiburg war besser, weil wir es zugelassen haben.“ Weiter geht es am Freitag mit dem Auswärtsspiel in Peißenberg, am Sonntag ist dann Geretsried zu Gast.