HC Landsberg komplettiert sein Torwart-Team für die neue Saison der Eishockey-Bayernliga

Michael Karg wird in der kommenden Saison der Eishockey-Bayernliga das Torwart-Team der Riverkings komplettieren. Das 20-jährige Talent wechselt vom ESV Kaufbeuren zum HC Landsberg, wie der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

In Kaufbeuren war Karg Stammtorwart im DNL-Team des ESVK und absolvierte auch bereits eine Partie in der DEL2. Jetzt möchte er in Landsberg die nächsten Schritte im Senioren-Hockey gehen und bereitet sich bereits mit dem Team auf die anstehende Saison vor. Dazu HCL-Vizepräsident Michael Grundei: „Wir wollten uns im Goalie-Team noch einmal neu aufstellen. Mit Michael Karg haben wir einen jungen, ehrgeizigen und hungrigen Torwart gefunden, der zusammen mit Moritz Borst bestimmt einen sicheren Rückhalt für unsere Mannschaft bilden wird. Unser Konzept, mit jungen Spielern aus der Region eine Mannschaft aufzubauen, die in der Bayernliga oben mitspielen kann, haben wir auch bei dieser Personalie konsequent fortgesetzt.“

HCL-Trainer Hoffmann: Towartposition ist von großer Wichtigkeit

Trainer Martin Hoffmann zum Neuzugang: „Die Torwartposition neben Moritz Borst ist für uns von großer Wichtigkeit. Wir erhoffen uns, dass sich beide Goalies täglich im Training gegenseitig pushen und sich so Stück für Stück weiterentwickeln. Michael Karg ist ein sehr gut ausgebildeter, junger Torhüter, der – wenn er weiter hart arbeitet – seinen Weg im Senioren-Hockey sicherlich gehen wird. Wir sehen bereits jetzt, dass er im Sommertraining super mitzieht und die Grundlagen für die kommende Saison legt.“

Michael Karg freut sich auf die neue Herausforderung in Landsberg. „Ich will hart arbeiten, um mich neben Moritz Borst für Einsätze zu empfehlen. In den ersten Trainingseinheiten, jetzt im Sommer, bin ich vom Team super aufgenommen worden. Die Jungs haben mir oft erzählt, wie stark die Fans und die Atmosphäre im Hungerbachdome sind. Auf alle Fälle freue ich mich auf alles, was kommt.“ (AZ)