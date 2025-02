HCL-Coach Hoffmann: Wir werden nicht vor Ehrfurcht erstarren

Dass der HC Landsberg nach dem schwachen Start in die Eishockey-Bayernliga nun in den Play-offs steht, ist bereits ein enormer Erfolg. Allerdings haben die Riverkings in den Play-offs nun auch die schwerste Aufgabe erwischt, denn Spitzenreiter Erding überzeugte in der Vorrunde mit einer souveränen Leistung - und geht bestens gerüstet in die Play-offs. „Dass wir da krasser Außenseiter sind, ist klar“, sagt HCL-Coach Martin Hoffmann. Aber: „Wir sehen uns nicht als Sparringspartner von Erding für das Halbfinale.“ Wie er die Gladiators ärgern will, da hat sich Hoffmann einen Plan zurechtgelegt.

Die Erding Gladiators wollen in die Eishockey-Oberliga einziehen und haben auch die entsprechenden Unterlagen beim Verband eingereicht. Voraussetzung für den Aufstieg ist natürlich auch die sportliche Qualifikation, doch da sieht auch Martin Hoffmann gute Chancen für die Erdinger: „Es ist es die beste Bayernliga-Mannschaft, die wir in den vergangenen Jahren hatten.“ Rechtzeitig zum Start in die K.-o.-Runde seien auch alle Verletzten beim Gegner zurückgekommen. „Der Kader ist komplett, Erding hat nicht nur vier Reihen, wie die anderen Vereine, sondern sogar fünf“, so der Landsberger Trainer. Hinzu komme: „Zwischen Reihe eins und fünf gibt es keinen Leistungsunterschied.“

Der HC Landsberg hat Respekt aber keine Angst vor Erding

Eigentlich eine unlösbare Aufgabe für den HC Landsberg, der vor allem auf junge Spieler setzt und erst in der zweiten Saisonhälfte zu seiner Form fand. „Wir werden mit einem gesunden Respekt in die Spiele gehen, aber wir haben ganz sicher keine Angst“, verspricht Hoffmann. Erding ein Bein zu stellen sei, realistisch betrachtet, schwierig, aber es gebe immer Überraschungen. „Wir müssen hart und eklig spielen, jeder von uns muss sich noch mal steigern“, sagt Martin Hoffmann. Außerdem sei es wichtig, einfaches Eishockey zu spielen: „Wir müssen die Scheibe aus unserem Drittel auch einfach mal rausschlagen, immer genug Spieler hinter der Scheibe haben und im Angriff tiefspielen und hinterher“, so Hoffmanns Vorgaben. Sobald sein Team versuche, spielerische Lösungen zu finden, werde es extrem schwer bis unmöglich, Erding in Bedrängnis zu bringen.

Icon Galerie 34 Bilder In der Eishockey-Bayernliga müssen sich die Riverkings dem Spitzenreiter Erding geschlagen geben. Hier die Bilder vom Spiel.

Von Vorteil ist auf jeden Fall, dass alle Spieler bei den Riverkings an Bord sind. „Wir werden so beginnen, wie wir auch gegen Klostersee gespielt haben“, kündigt Martin Hoffmann an. Damit würde der HCL-Nachwuchsspieler Jonas Huber wieder in der zweiten Reihe mit Lars Grözinger und Frantisek Wagner spielen. Doch Hoffmann will den erst 17-Jährigen nicht überfordern: „Er hat seine Sache bislang super gemacht, aber ich will ihn auch nicht zu sehr unter Druck setzen.“ Eventuell werde Huber auch in der dritten Reihe spielen. Geplant ist vonseiten des Trainers, dass alle Reihen zu Einsatz kommen, ob er diesen Plan umsetzen kann, hängt natürlich auch vom Spielstand ab. Auch wenn der Gegner Erding heiße: „Jetzt stehen wir im Viertelfinale, da wollen wir auch ins Halbfinale“, gibt sich Martin Hoffmann kämpferisch.

Eine Mannschaft braucht vier Siege

Die erste Partie bestreiten die Landsberger am Freitag, ab 20 Uhr, in Erding, das Heimspiel steht am Sonntag, ab 18 Uhr, in Landsberg an. Die Play-off-Runde wird im Modus Best-of-Seven gespielt, eine Mannschaft muss somit vier Siege einfahren, um in die nächste Runde einzuziehen. Nach dem zweiten Auswärtsspiel in Erding (14. Februar) bestreiten die Landsberger damit noch mindestens ein weiteres Heimspiel am Sonntag, 16. Februar, die weiteren Termine wären: 18. Februar in Erding, 21. Februar in Landsberg und 23. Februar in Erding. Die weiteren Viertelfinalpaarungen sind: Königsbrunn - Peißenberg, Ulm/Neu-Ulm - Schweinfurt und Waldkraiburg - Miesbach (die erstgenannten haben immer zuerst Heimrecht).