Der HC Landsberg verpflichtet dritten Kontingentspieler für die Eishockey-Bayernliga

Nachdem die Riverkings Try-out-Spieler Tom Callaghan in den vergangenen drei Spielen ausführlich testen konnten, wurde der torgefährliche Stürmer nun vom HC Landsberg fest für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga verpflichtet. Der 26-jährige Kanadier traf in seinen ersten beiden Spielen für Landsberg jeweils einmal und steuerte je einen Assist bei - auch im dritten Spiel in Lustenau erarbeitete er sich zahlreiche gute Chancen, so der HC Landsberg in einer Pressemitteilung.

Callaghan spielte in den vergangenen beiden Jahren in der Baden-Württemberg-Liga (vergleichbar mit der Bayernliga als höchste Spielklasse der jeweiligen Landesverbände) für die Heilbronner Eisbären und erzielte dort in 22 Spielen beeindruckende 104 Scorerpunkte. In Landsberg wird er neben Victor Östling und Filip Bergsdorf die dritte Kontingentstelle besetzen.

Trainer Hoffmann verweist auf die Verstärkungen der anderen Vereine

Zur Verpflichtung sagt HCL-Vizepräsident Michael Grundei: „Wir sind überzeugt davon, dass uns Tom Callaghan in der kommenden Saison weiterhelfen wird. Er ist vor dem Tor sehr gradlinig und nutzt seine Chancen in der Regel eiskalt. Wir freuen uns, dass wir ihn nach Ablauf des Try-Outs unter Vertrag nehmen konnten.“

Trainer Martin Hoffmann verweist darauf, dass in der neuen Saison die meisten Vereine deutlich an Qualität zugelegt hätten. „Da können wir Tom mit seinen Fähigkeiten sehr gut gebrauchen. Man hat im vergangenen Jahr gesehen, dass seine offensiven Qualitäten hervorstechen. Sicher gibt es im Defensivspiel noch den einen oder anderen Punkt, an dem wir arbeiten können, aber das wird uns gelingen.“ Callaghan, so Hoffmann, passe auch von seiner Persönlichkeit sehr gut in die Mannschaft. „Wir als Team sind gefordert, dass wir jetzt, nachdem wir komplett sind – ab dem ersten Spiel gut auftreten und die ersten Punkte möglichst früher einsammeln als in der vergangenen Saison.“

Der neue Spieler freut sich auch auf die Fans

Tom Callaghan selbst erklärte, dass er sich in einem sportlich ambitionierten Team weiterentwickeln und seinen Teil dazu beitragen wolle, dass der HCL eine erfolgreiche Saison spiele. „Die ersten 14 Tage in Landsberg haben mir wirklich sehr gut gefallen. Die Stadt ist fantastisch, die Leute sind nett und es ist beeindruckend, wie stark uns die Fans schon jetzt in der Vorbereitung unterstützt haben. Ich freue mich wirklich sehr, das auch während der Saison erleben zu dürfen.“ (AZ)