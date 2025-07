Dem Landsberg X-Press gelingt nach einer dramatischen Partie die Revanche gegen Amberg

Lange hat es für den X-Press im Heimspiel gegen Amberg nicht gut ausgesehen, doch am Ende mobilisierten die Landsberger Footballer noch mal alle Kräfte und setzten sich in der Regionalliga-Partie gegen die Amberg Mad Bulldogs durch. „Amberg hat uns alles abverlangt, ich glaube, die machen auch noch anderen Teams Probleme“, lautete das Fazit von Landsbergs Präsident Markus Gruberbauer nach dem 33:29-Sieg. Für den X-Press ist der Erfolg in mehrfacher Hinsicht extrem wichtig.

