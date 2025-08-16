Icon Menü
Der Landsberg X-Press schließt die Saison in der Football-Regionalliga mit einem klaren Sieg ab

Football

Der Landsberg X-Press macht zum Abschluss schon wieder Lust auf die neue Saison

Mit einem ebenso klaren wie verdienten Sieg beenden die X-Men die Saison in der Football-Regionalliga. Die Franken Knights zeigen sich als fairer Verlierer.
Von Margit Messelhäuser
    Der Landsberg X-Press (grüne Trikots) ist von den Franken Knights nicht zu stoppen: Mit einem deutlichen Sieg beenden die X-Men die Saison.
    Der Landsberg X-Press (grüne Trikots) ist von den Franken Knights nicht zu stoppen: Mit einem deutlichen Sieg beenden die X-Men die Saison. Foto: Christian Rudnik

    Markus Gruberbauer, Präsident des Landsberg X-Press, dürfte hochzufrieden sein. „So, wie man eine Saison beendet, beginnt man auch die nächste“, hatte er vor dem letzten Spiel der X-Men in der Football-Regionalliga prohezeit. Wenn dies zutrifft, dürfte die neue Saison eigentlich schon wieder in ein paar Wochen beginnen, denn was das Team von Cheftrainer Gabriel Chambers zum Abschluss gegen die Franken Knights gezeigt hat, machte schon richtig Lust auf mehr.

