Der Landsberg X-Press macht zum Abschluss schon wieder Lust auf die neue Saison

Markus Gruberbauer, Präsident des Landsberg X-Press, dürfte hochzufrieden sein. „So, wie man eine Saison beendet, beginnt man auch die nächste“, hatte er vor dem letzten Spiel der X-Men in der Football-Regionalliga prohezeit. Wenn dies zutrifft, dürfte die neue Saison eigentlich schon wieder in ein paar Wochen beginnen, denn was das Team von Cheftrainer Gabriel Chambers zum Abschluss gegen die Franken Knights gezeigt hat, machte schon richtig Lust auf mehr.
Football
