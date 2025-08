Auch wenn der Sieg am Ende nicht ganz so deutlich wie im Hinspiel ausfiel: Der Landsberg X-Press deklassierte die Passau Pirates auch im zweiten Aufeinandertreffen. Einen einzigen Touchdown der Gastgeber ließen die X-Men zu, ansonsten punktete nur das Team vom Lech und gewann 52:6. Ein Sieg, der in mehrfacher Hinsicht wichtig und erfreulich ist.

