Der Landsberg X-Press will zurück in die Erfolgsspur und tut Gutes

Gegen die beiden Top-Mannschaften der Regionalliga Bayern gingen die American Fottballer von Landsberg X-Press zuletzt als Verlierer vom Platz. Wobei sie Spitzenreiter Augsburg das Leben schwer machten, gegen Neu-Ulm aber klar das schwächere Team waren. Gegen den Tabellenletzten München Rangers soll nun wieder ein Erfolgserlebnis her. Die Mannschaft aus der Landeshauptstadt zeigte sich zuletzt aber formverbessert und war nah dran am ersten Saisonsieg. Präsident Markus Gruberbauer gibt die Marschroute für das Heimspiel vor, das am Samstag um 17 Uhr im Sportzentrum beginnt.

„Ich sehe uns in der Favoritenrolle gegen München. Wenn aber jemand glaubt, das Spiel sei schon gewonnen, nur weil die Rangers alle bisherigen acht Spiele verloren haben, liegt falsch.“ München könne befreit aufspielen und habe nichts zu verlieren, verweist Gruberbauer. Es müsse darum gehen, die eigene Offensive durchzubringen, um nicht erst Gefahr zu laufen, dass der Gegner Oberwasser bekomme. Der schnupperte beim 26:27 nach Verlängerung gegen die Franken Knights am ersten Saisonerfolg. Nach misserablem Start, in vier der ersten Saisonspiele, blieben die Münchner einstellig bei der Punktzahl. Auch Landsberg wies sie beim 49:7-Erfolg im Hinspiel deutlich in die Schranken. Gegen die starken Neu-Ulmer gelang jüngst aber auch ein Achtungserfolg mit 20 eigenen Punkten.

Der Spielball wird zugunsten des Vereins Mamazone versteigert

Neben dem Spiel im Sportzentrum gibt es auch ein Rahmenprogramm. Der von den Spielern unterschriebene Spielball wird wieder zugunsten des Vereins Mamazone versteigert. Dieser engagiert sich für die Früherkennung bei Brustkrebs und ist mit einem Infostand vor Ort. Im Laufe der Aktion kamen vergangenes Jahr zudem noch 2 Stehplatz-Tickets für den HCL und zwei VIP-Dauerkarten für den X-Press hinzu. Letztlich teilten sich zwei Bieter das Paket ebenso wie die Spendensumme von 5000 Euro.

Geboten ist auch etwas für Kinder: eine Hüpfburg und Kinderschminken erwarten die Kleinen.