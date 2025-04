Letztes Spiel der Landsberger Basketballer ist abgesagt

Eigentlich stand für die Landsberger Basketballer am Samstag noch das letzte Spiel in der Bezirksoberliga in dieser Saison an. Ab 17 Uhr wäre die dritte Mannschaft des MTSV Schwabing im Sportzentrum zu Gast gewesen, doch der Tabellenletzte hat die Partie am Freitagabend abgesagt. Den Grund können die Landsberger nur zu gut nachvollziehen.

Die Chancen standen gut, dass sich das Team Heimerer Schulen mit einem Sieg aus der Saison verabschieden würde, schließlich hatte Schwabing bislang erst drei Erfolgserlebnisse. Doch die Gäste mussten die Partie absagen, ihnen sind die Spieler ausgegangen, wie Landsbergs Betreuer Horst Geiger mitteilt. Ein Grund, den die Landsberger nur zu gut verstehen können, mussten sie doch in der nun vergangenen Saison auch einmal komplett absagen, ein anderes Spiel wurde verschoben.

Die Partie wird für Landsberg gewertet

Damit endete für Trainer Migala und sein Team die Punktrunde mit der Partie bei München-Freimann, die vergangene Woche nachgeholt worden war. Mit 77:83 hatten sich die Landsberger nach einem guten Start geschlagen geben müssen, doch nun können sie aufgrund der Absage doch noch einen Platz in der Tabelle gutmachen. Da die ausgefallene Partie gegen Schwabing III mit 2:0 für HSB gewertet wird, überholen die Landsberger noch den BC Hellenen München II und beenden die Saison auf Platz sieben.