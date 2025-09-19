Beim Lauf zur südbayerischen Motocross-Meisterschaft ist auch Prominenz am Start

Einmal im Jahr röhren in Reichling die Motoren - dann lädt der MC Reichling wieder zum Motocross-Rennen ein. Am Samstag und Sonntag ist es wieder so weit, dann findet in den einzelnen Klassen der vorletzte Lauf zur südbayerischen Meisterschaft statt. Für besondere Spannung sorgt dabei nicht nur eine neue Regelung, auch prominente Fahrer machen die Rennen zu etwas Besonderem.

Rund 200 Fahrer und auch Fahrerinnen haben für die Rennen in Reichling gemeldet. Auch in diesem Jahr findet wieder ein Lauf zum Ladys-Cup statt, die Damen gehen auch bereits am Samstag zusammen mit den Nachwuchsklassen auf die Strecke. Ab 10 Uhr findet das Zeittraining statt, nach einer Mittagspause werden die Rennen ab 13 Uhr gestartet. In diesen Kategorien wird noch nach den bisherigen Regularien gefahren, die Teilnehmenden werden also nach Alter und Leistungsstärke der Motorräder eingeteilt und gewertet.

Für die Rennen am Sonntag gelten neue Regularien

Anders sieht es bei den Rennen am Sonntag statt, wenn die Erwachsenen antreten. Dann wird das Zeittraining am Vormittag über die Startgruppe im Rennen entscheiden. „Diese Neuerung wurde zu Saisonbeginn eingeführt“, teilte Thomas Schelle vom MC Reichling mit. „Damit sollen die Rennen attraktiver werden, da die Starter in den einzelnen Gruppen enger beisammen sind.“ Und in diesen Rennen wird auch Prominenz am Start sein.

Auch Marcel Schrötter hat für Reichling gemeldet

Unter anderem geht ein bekannter Motorrad-Profi am Wochenende sozusagen fremd: Marcel Schrötter, der für das WPR-Racing-Team in der Supersport-Weltmeisterschaft antritt, wird auch in Reichling antreten. Der 32-jährige Pflugdorfer ist nicht zum ersten Mal auf einer Motocross-Maschine unterwegs und es wird spannend sein, wie er die „Spezialisten“ ärgern kann. Wie am Samstag beginn auch am Sonntag das Zeittraining um 10 Uhr, ab 13 Uhr werden die Rennen ausgetragen. Auch auf die Mittagspause darf man sich in Reichling wieder freuen - unter anderem gibt es die legendären „Halbe-Meter-Wurst“.