Der Stauseelauf in Kaufering vermeldet wieder einen neuen Teilnehmerrekord

Schon im vergangenen Jahr, als er erstmals im Oktober stattfand, knackte der Stauseelauf des VfL Kaufering seinen eigenen Teilnehmerrekord. Die Auflage in diesem Jahr sorgte für deutlich noch mehr Teilnehmer und einen neuen Rekord.

Organisiert wurde der Lauf von der Abteilung Turnen und Leichtathletik des VfL Kaufering. 85 Starter im Kinder- und Jugendalter verteilten sich auf das 50-Meter-Bobby-Car-Rennen (bis drei Jahre), den Bambini- (400 Meter, bis fünf Jahre) und den Kinderlauf (800 Meter, bis zwölf Jahre). Beim Hauptlauf über 8,25 Kilometer gingen 186 Sportler an den Start, sie alle erreichten das Ziel und sorgten gemeinsam für einen erneuten Teilnehmerrekord: Mit 271 wurde die letztjährige Bestmarke von 162 zur Freude von Simone Oberstolz und ihrem Helferteam nochmals deutlich übertroffen.

Kauferings Schwimmer setzten sich in der Teamwertung durch

Die schnellsten Zeiten auf der Hauptstrecke erzielten Andreas Feldmann von der TG Viktoria Augsburg mit 28:44 min sowie Marina Filgertshofer mit 33:54 min. In der Mannschaftswertung setzte sich das Team 1 der Abteilung Schwimmen des VfL Kaufering durch – zusammengerechnet war niemand schneller als Marco Häußler, Patrick Jakob und Lennart Häußler.

Auch die Nachwuchsläufer drückten aufs Tempo: Franz Wasserle vom VfL Kaufering siegte über 800 Meter in 2:19 min, Sophie Spielvogel von den Red Hocks Kaufering gewann bei den Mädchen in 3:04 min. Über 400 Meter waren Marlo Bertram (2:30 min) und Romy Enthart (2:11 min), beide vom VfL Kaufering, die Schnellsten. Auf den Bobby-Cars waren Alexander Eichenseher (15 sec) und Charlotte Wirth (18 sec) nicht einzuholen.

Die Bedingungen waren optimal

Dass der Zuspruch aus dem Landkreis und darüber hinaus erneut so groß war, freut Organisatorin Simone Oberstolz. Das Rahmenprogramm wurde unter anderem um eine Hüpfburg erweitert, dass erstmals die Möglichkeit zur Onlineanmeldung bestand, habe wohl ebenfalls zum neuen Teilnehmerrekord beigetragen. Angenehme Temperaturen und der teilweise sonnige Himmel sorgten für ideale Bedingungen. „Der reibungslose Ablauf ist dem engagierten Helferteam zu verdanken“, betonte Oberstolz. „Auf ein Neues in 2026.“ (AZ)