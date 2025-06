Einsamer Landsberger Coach beim Trainingsstart zur neuen Bayernliga-Saison

Ziemlich genau vier Wochen sind es noch, dann steht für den TSV Landsberg wieder das erste Spiel in der Fußball-Bayernliga an. Am Montagabend hat Trainer Alex Schmidt seine Spieler zum ersten Training einberufen - das er allerdings alleine durchführen musste. Denn noch fehlen beim TSV Landsberg der neue Co-Trainer und der Torwart-Trainer. Landsbergs Sportlicher Leiter Christoph Rech geht davon aus, zumindest eine Personalie bald verkünden zu können.

