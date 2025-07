Bayernligist TSV Landsberg unterliegt im letzten Testspiel der SpVgg Unterhaching

Neue Trikots (schwarz mit feinen roten Längsstreifen), zwei neue Spieler (Jeton Abazi und Tim Seibold) und eine neue Erfahrung: Die erste Testspiel-Niederlage - und damit eine verpatzte Generalprobe für das Pflichtspiel-Triple in der kommenden Woche. Aber eine missglückte Generalprobe ist ja bekanntlich ein gutes Omen… Gegen Regionalligist SpVgg Unterhaching, am Samstag eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft aus der Ersten, der U21 und der U19, verlor Bayernligist TSV Landsberg am Samstag mit 1:3 – nach ansprechender erster Halbzeit eine Niederlage auf dürrem, gelben Rasen, die erst in der Schlussphase zustande kam, als Trainer Alex Schmidt sieben Feldspieler wechselte und Torwart Daniel Baltzer nach einem Zusammenprall mit Kieferschmerzen vom Platz musste (67.). Am Abend gab er Entwarnung: „Alles so weit wieder in Ordnung.“

