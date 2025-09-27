Icon Menü
Der TSV Landsberg feiert in der Fußball-Bayernliga den dritten Sieg in Folge und ist jetzt Tabellenzweiter

Fußball

Der TSV Landsberg klettert in der Bayernliga auf den zweiten Tabellenplatz

In der Fußball-Bayernliga feiert der TSV Landsberg den dritten Sieg in Folge. Beim TSV Nördlingen verletzt sich aber auch ein Stammspieler der Landsberger.
Von Margit Messelhäuser
    Der TSV Landsberg (schwarze Trikots) sieht in Nördlingen schon wie der sichere Sieger aus - muss dann aber noch mal zittern.
    Der TSV Landsberg (schwarze Trikots) sieht in Nördlingen schon wie der sichere Sieger aus - muss dann aber noch mal zittern. Foto: Dieter Mack

    Es läuft beim TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga: Die „Pflichtaufgaben“ gegen die Teams aus dem Tabellenkeller erledigt die Mannschaft von Trainer Christoph Rech zwar nicht problemlos, doch am Ende zählen nur die Punkte. Nach den Siegen gegen Kottern und Hauzenberg feierte der Coach beim TSV Nördlingen den dritten Sieg in Folge - musste am Ende aber noch mal kräftig zittern. Und auf einen Stammspieler muss Rech wohl erst mal verzichten.

