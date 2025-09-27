Der TSV Landsberg klettert in der Bayernliga auf den zweiten Tabellenplatz

Es läuft beim TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga: Die „Pflichtaufgaben“ gegen die Teams aus dem Tabellenkeller erledigt die Mannschaft von Trainer Christoph Rech zwar nicht problemlos, doch am Ende zählen nur die Punkte. Nach den Siegen gegen Kottern und Hauzenberg feierte der Coach beim TSV Nördlingen den dritten Sieg in Folge - musste am Ende aber noch mal kräftig zittern. Und auf einen Stammspieler muss Rech wohl erst mal verzichten.
