TSV Landsberg müht sich im Abendspiel zu einem wichtigen Sieg gegen Geretsried

Es war das letzte Abendspiel des TSV Landsberg in diesem Kalenderjahr - und das ist auch gut so. Zwar waren die Landsberger in ihren fast neuen weißen Trikots und roter Hose sehr gut zu sehen, dafür trat der Gast aus Geretsried komplett in Schwarz an und tauchte hier und da aufgrund der Lichtverhältnisse doch etwas überraschend auf. Aber nicht überraschend genug für die Landsberger: Mit 2:1 setzten sie sich insgesamt verdient, wenn auch etwas mühevoll durch und liegen damit in der Tabelle der Fußball-Bayernliga nur mehr einen Punkt hinter Spitzenreiter TSV 1860 München II.

Mit einem Schreckmoment begann das Spiel aus Sicht der Landsberger, denn nach nur einer Minute hatte Geretsried nach einem Fehler im Aufbau eine Riesenchance. Leo Leimeister, der doch im Tor des Gastgebers stand, rettete sensationell. Dennoch brauchte das Team von Trainer Christoph Rech, um ins Spiel zu finden. Rech trieb seine Spieler immer wieder nach vorne, setzte auf hohes Pressing und so kamen die Gastgeber nach rund zehn Minuten immer besser in die Partie.

Geretsried kommt durch Landsberger Fehler zu zwei Großchancen

Geretsried lauerte auf die Fehler bei den Landsbergern und nach 20 Minuten rettete Tino Reich im Strafraum riskant, aber fair. Das war es dann aber auch, ansonsten hatte der TSV die Partie im Griff - nur die Torchancen fehlten. Maxi Seemüller traf in der 26. Minute die Latte, dann war es ein Konter, der der Heimelf endlich die Führung einbrachte. Nach einem Freistoß von Geretsried eroberte Landsberg den Ball, über drei, vier Stationen ging es nach vorne und Daniele Sgodzaj erzielte das 1:0. Die Gastgeber hatten die Partie voll im Griff, allerdings nur bis zum Strafraum, der letzte Pass kam zu selten an. So war es dann Maximilian Berwein, der in der 44. Minute aus der Distanz mit einem herrlichen Schuss auf 2:0 stellt.

Nach der Pause verflacht die Partie etwas

„Ein 2:0 ist ein gefährlicher Zwischenstand zur Pause“, sagte Landsbergs Trainer Chris Rech nach der Partie - und er sollte Recht behalten. In der zweiten Halbzeit kamen die Landsberger nicht mehr so gut ins Spiel, beide Mannschaften egalisierten sich und Torchancen waren hüben wie drüben Mangelware. „Wir hätten das 3:0 nachlegen müssen, dann wäre alles klar gewesen“, trauerte Rech den wenigen guten Chancen nach. So allerdings gelang Geretsried in der 90. Minute noch der Anschlusstreffer. „Dann wird es natürlich noch mal hektisch“, sagte Rech. Doch die Landsberger behielten die Nerven, brachten den Vorsprung über die Zeit und machen das Rennen um den Titel des Halbzeitmeisters noch mal spannend.

Doch etwas überraschend hat nämlich die zweite Mannschaft des TSV 1860 München gegen Schlusslicht Hauzenberg mit 0:1 verloren. Damit liegen die Landsberger nur mehr einen Punkt hinter dem Spitzenreiter. „Ich habe es auch nach unserem Spiel gesehen, aber wir sind jetzt einfach nur happy, dass wir gewonnen haben“, sagte Chris Rech.