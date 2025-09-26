Icon Menü
Der TSV Landsberg ist am Samstag in der Fußball-Bayernliga in Nördlingen zu Gast

Fußball

Bayernliga: Der TSV Landsberg will in Nördlingen die Erfolgsserie ausbauen

Der TSV Landsberg verbucht in der Fußball-Bayernliga zwei Siege in Folge. Am Samstag geht es für Trainer Rech und sein Team wieder zu einem Kellerkind.
Von Margit Messelhäuser
    Der TSV Landsberg (rechts Daniele Sgodzaj) und der TSV Nördlingen liefern sich seit Jahren spannende Duelle - am Samstag steht wieder eines in Nördlingen an. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Fast ein Drittel der Saison ist absolviert und der TSV Landsberg kann in der Fußball-Bayernliga von weit oben auf den Rest der Teams herabblicken: Als Tabellendritten, punktgleich mit dem -zweiten Kirchanschöring, fahren die Lechstädter am Samstag nach Nördlingen. Zwei Siege in Folge haben Trainer Christoph Rech und sein Team zuletzt eingefahren, in Nördlingen könnte eine Serie gestartet werden. Einfach, warnt der Coach, werde es aber nicht.

