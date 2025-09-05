Zurück im Alltag der Fußball-Bayernliga: Auf den TSV Landsberg wartet eine schwere Aufgabe

Das Pokalspiel ist Geschichte - der TSV Landsberg ist zurück im Alltag der Fußball-Bayernliga: Am Samstag, ab 14 Uhr, treten der neue Cheftrainer Christoph Rech und sein Team beim Tabellenzweiten SV Kirchanschöring an. Im Gegensatz zu den Landsbergern sind die Gastgeber noch ohne Niederlage und können eine beeindruckende Serie vorweisen. Für die Landsberger dagegen gilt es, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.
Fußball
