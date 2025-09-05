Icon Menü
Der TSV Landsberg ist in der Fußball-Bayernliga beim

Fußball

Zurück im Alltag der Fußball-Bayernliga: Auf den TSV Landsberg wartet eine schwere Aufgabe

Nach dem Kracher im Fußball-Pokal gegen Ingolstadt geht es für die Landsberger wieder um Punkte in der Bayernliga. Gastgeber Kirchanschöring überzeugte zuletzt.
Von Margit Messelhäuser
    •
    •
    •
    Auch wenn der TSV Landsberg (schwarze Trikots) die Pokal-Sensation gegen Ingolstadt verpasste: Für die Partie in Kirchanschöring dürfte das Spiel Selbstvertrauen geben.
    Auch wenn der TSV Landsberg (schwarze Trikots) die Pokal-Sensation gegen Ingolstadt verpasste: Für die Partie in Kirchanschöring dürfte das Spiel Selbstvertrauen geben. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

    Das Pokalspiel ist Geschichte - der TSV Landsberg ist zurück im Alltag der Fußball-Bayernliga: Am Samstag, ab 14 Uhr, treten der neue Cheftrainer Christoph Rech und sein Team beim Tabellenzweiten SV Kirchanschöring an. Im Gegensatz zu den Landsbergern sind die Gastgeber noch ohne Niederlage und können eine beeindruckende Serie vorweisen. Für die Landsberger dagegen gilt es, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

