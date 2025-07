Die Handballer des TSV Landsberg laden wieder zum Turnier im Sand ein

Am Wochenende 2./3. August heißt es für Handballer in Landsberg wieder: ab in den Sand. Denn dann laden die TSV-Handballer zum VR-Bank-Beachhandball-Cup ein. Bereits zum 16. Mal findet das weit über die Region hinaus bekannte sportliche Highlight statt.

Beachhandball steht für schnellen, spektakulären Sport mit vielen Highlights: Kempa-Tricks, Spinshots, jede Menge Teamgeist und eine ordentliche Portion Spaß. Bei dem Turnier zählt nicht nur das Ergebnis, sondern auch der gemeinsame Spirit auf und neben dem Spielfeld. In dem Mixed-Turnier werden je eine Damen- und eine Herrenmannschaft gemeinsam gewertet. Zuerst sind die Damen dran und die Herren spielen dann mit dem Damenergebnis weiter. Und wenn der Sieger nicht klar ist, gibt es Penalty Werfen.

Mehr als 300 Aktive nehmen am Beach-Cup des TSV Landsberg teil

Über 300 aktive Teilnehmer, je 12 Damen- und Herrenmannschaften, verwandeln das Turnier im 3C-Sportpark des TSV Landsberg zu einem riesigen Beachevent. Die Mannschaften stehen zurzeit alle in der Vorbereitung auf die Ende September beginnende neue Saison. Da ist das Landsberger Beachturnier eine willkommene Abwechslung. Schweiß fließt dort auch, aber meist ist der Spaßfaktor deutlich höher. Aber das Turnier ist mehr als nur ein Wettbewerb – es ist ein Wiedersehen in der Handballszene, ein Ort für neue Freundschaften.

Am Samstagabend steigt dann die legendäre Players-Party – ein echtes Highlight für alle Teams - nach den Spielen wird gemeinsam gefeiert, gelacht und über die besten Tore des Tages diskutiert. Die Teilnehmer kommen überwiegend aus Oberbayern und Schwaben. Wieder dabei sind „Stammgäste“ wie die „Märchenprinzessinnen“ vom TSV Schwabmünchen oder die „Die ewigen Zweiten“ vom TSV Bobingen, die das Turnier auch schon gewonnen haben. Und natürlich sind auch die Landsberger als Gastgeber mit zwei Teams vertreten. (AZ)