Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Der TSV Landsberg setzt sich in der Fußball-Bayernliga gegen den TSV Kottern durch

Fußball

Bayernliga: Der neue Cheftrainer des TSV Landsberg feiert gegen Kottern seinen ersten Sieg

In einer dramatischen Partie holt sich der TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga gegen Kottern drei Punkte. Neben vier Toren gibt es auch zwei Rote Karten.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Landsbergs Neuzugang Benito Alisanovic (rechts) erzielte gegen Kottern in seinem ersten Startelf-Einsatz ein wichtiges Tor.
    Landsbergs Neuzugang Benito Alisanovic (rechts) erzielte gegen Kottern in seinem ersten Startelf-Einsatz ein wichtiges Tor. Foto: Thorsten Jordan

    Die Erleichterung war Landsbergs Abteilungsleiter Nico Held anzuhören: „Das tut richtig gut“, meinte er nach dem 3:1-Sieg seines Teams in der Fußball-Bayernliga gegen Kottern. Das lag auch daran, dass die Partie hart umkämpft war und die Landsberger sich beinahe selbst ein Bein gestellt hätten. Am Ende überzeugte der Gastgeber aber auch mit seiner Moral - und Neuzugang Benito Alisanovic rechtfertigte seinen Startelf-Einsatz gleich mit einem wichtigen Tor.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden