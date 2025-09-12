Bayernliga: Der neue Cheftrainer des TSV Landsberg feiert gegen Kottern seinen ersten Sieg

Die Erleichterung war Landsbergs Abteilungsleiter Nico Held anzuhören: „Das tut richtig gut“, meinte er nach dem 3:1-Sieg seines Teams in der Fußball-Bayernliga gegen Kottern. Das lag auch daran, dass die Partie hart umkämpft war und die Landsberger sich beinahe selbst ein Bein gestellt hätten. Am Ende überzeugte der Gastgeber aber auch mit seiner Moral - und Neuzugang Benito Alisanovic rechtfertigte seinen Startelf-Einsatz gleich mit einem wichtigen Tor.
Fußball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden