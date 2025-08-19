Fußball: TSV Landsberg spielt im Toto-Pokal gegen einen Drittligisten

Im Achtelfinale des bayerischen Toto-Pokals darf sich der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg auf ein echtes Highlight freuen: Die Mannschaft trifft auf den FC Ingolstadt, der aktuell in der 3. Liga spielt. 2015 gelang den Schanzern sogar der Aufstieg in die erste Bundesliga, wo sie sich zwei Jahre lang behaupten konnten. Nach einigen Auf- und Abstiegen hat sich der FCI seit der Saison 2022/23 wieder in der 3. Liga etabliert. Der genaue Spieltermin steht noch nicht fest.

Für den TSV Landsberg bedeutet dieses Los die Chance, sich mit einem Profi-Club zu messen und die eigene Leistungsfähigkeit auf einer großen Bühne unter Beweis zu stellen, teilt der TSV Landsberg in einer Pressemitteilung mit. Auch für die Fans sei die Partie ein echtes Fußballfest: Ein traditionsreicher Drittligist mit Bundesliga-Erfahrung im Gepäck kommt in den 3C-Sportpark.

Der TSV Landsberg freut sich auf ein volles Stadion

Der genaue Spieltermin steht noch nicht fest. Offiziell sind der 26. August und der 2. September 2025 als Austragungstermine vorgesehen, bei Spielen mit Drittligisten kommt allerdings auch der 6. September infrage. Der genaue Termin wird zeitnah bekanntgegeben. „Der FC Ingolstadt ist ein renommierter Drittligist, der bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat. Wir freuen uns auf eine tolle Kulisse im 3C-Sportpark und hoffen auf viele Zuschauer. Unser Ziel ist es, das Stadion vollzumachen, sportlich so lange wie möglich dagegenzuhalten und gemeinsam ein tolles Fußballfest zu feiern“, so Nico Held, Abteilungsleiter und Finanzvorstand des TSV Landsberg. (AZ)