Der TSV Landsberg startet mit 17 Handball-Mannschaften in die neue Saison

Mit insgesamt 17 Mannschaften, Erwachsene, Kinder und Jugendliche, starten die Handballer des TSV Landsberg am Samstag, 20. September, in die neue Saison. Los geht es mit Auswärtsspielen. Am 27. September ist dann der Heimauftakt.

Bei den insgesamt 14 Nachwuchsteams passt es ganz gut, dass das erste Spiel der neuen Saison die C-Jugend bestreitet. Sie ist ab 14 Uhr bei der SG Kaufbeuren/Neugablonz zu Gast. Dort starten ab 18 Uhr dann auch die Herren I in die Bezirksoberliga-Saison. Trainer Florian Pfänder, er ist weiter mit seinem Co Agim Ajeti für das Team verantwortlich, erwartet „eine interessante Saison“. Es wird sicher nicht einfach, den personellen Umbruch zu verarbeiten. Mit Nico Putz (Karriereende) und Christoph Dreher (zurück zu seinem Heimatverein) fehlen zwei wichtige Torschützen. Und aus den verschiedensten Gründen sind weitere vier Stammspieler der vergangenen Saison nicht mehr dabei.

Beim TSV Landsberg erhält der Nachwuchs eine Chance

Da wird es verstärkt auf die Jugend ankommen. Etliche Nachwuchsspieler hatten in der vergangenen Saison schon einige erfolgreiche Einsätze bei den Herren I, sie können zunehmend eine größere Rolle spielen. Neu dazugekommen sind der erfahrene André Pfeffer aus Bobingen und der bosnische Rückraumspieler Harun Cimpo. In der intensiven Vorbereitung haben die Landsberger durch viel Praxis das Zusammenspiel in der neuen Konstellation entwickelt und das Spielsystem auf die aktuellen personellen Möglichkeiten abgestimmt. In etlichen Testspielen konnten erfreuliche Ergebnisse erzielt werden, das Team entwickelt sich. Es wird aber auf jeden Fall zuallererst darauf ankommen, sich die für den Klassenerhalt notwendigen Punkte zu sichern.

Auch bei den Bezirksoberliga-Damen hat sich über den Sommer einiges verändert – etliche Spielerinnen haben die Mannschaft aus den verschiedensten Gründen verlassen oder sich aus dem aktiven Spielbetrieb zurückgezogen. Andere wollen höherklassig spielen - so wird Hana Becirhodzic künftig beim TSV Schwabmünchen in der Regionalliga auflaufen und Mareike Böhm will sich dort auf die Jugend-Regionalliga konzentrieren. Da ist es gut, dass Veronika Straßer und Gabriela Cistelecan zurückkommen.

Die Landsberger Damen haben sich als Team gut weiterentwickelt

So gehen die Landsberger Damen mit neuer Energie und viel Zuversicht in die Bezirksoberliga. „Wir haben uns als Team weiterentwickelt“, sagt Trainer Amer Becirhodzic, der die Mannschaft nun in der zweiten Saison betreut. Er kennt die Mannschaft inzwischen deutlich besser und weiß genau, an welchen Stellschrauben er arbeiten muss, um das volle Potenzial der Mannschaft auf die Platte zu bringen. Und auch die Spielerinnen wissen genauer, wo und wie sie gefragt sind. In der Vorbereitung hat das Team auch schon ansprechende Leistung gezeigt. Neu im Trainerteam ist Co-Trainer Christoph Stöcker, der frische Impulse ins Training einbringt und an der Seitenlinie für zusätzliche Unterstützung sorgt. Am Sonntag (16 Uhr) wird sich beim SC Weßling zeigen, wo die TSV-Damen stehen.

Landsbergs Herren II sind gut aufgestellt

Deutlich besser ist die Situation bei den Herren II in der Bezirksklasse. Ein paar Neuzugänge verstärken den eh schon gut aufgestellten Kader. So bringt die Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern viel Potenzial auf der Platte. An der Seitenline steht als neuer Trainer Andrei Pankler. Er bringt mit seiner Erfahrung neue Anreize und Spielideen ins Training. Es wurde in der Vorbereitung intensiv gearbeitet und die Testergebnisse waren ordentlich. So erwarten Mannschaft und Trainer eine auch sportlich spannende Saison, in der man vor allem als Team überzeugen will. Am Samstag geht es zum Auftakt zum letztjährigen Dritten, den TV Bad Tölz (20 Uhr).

Am Sonntag starten dann auch noch die C-Jugend-Mädchen bei der JSG Alpsee-Grünten und die D1-Mädchen spielen in Fürstenfeldbruck gegen die Gastgeber und den TSV Gilching. (AZ)