Die Niederlage in München kann für den TSV Landsberg schwerwiegende Folgen haben

Der TSV Landsberg verpasst den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bayernliga: Im Topspiel gegen den TSV 1860 München II mussten die Landsberger dem Spitzenreiter mit 0:2 geschlagen geben. „Hier werden nicht viele Mannschaften punkten“, zollte Landsbergs Abteilungsleiter und Co-Trainer dem Gastgeber Lob - viel bitterer für die Landsberger als die Niederlage war jedoch eine weitere Verletzung.

Neben dem Langzeitverletzten Furkan Kircicek und Maximilian Holdenrieder, der auch erst im neuen Jahr wieder angreifen kann, fiel auch noch Maximilian Berwein aus. „Damit bricht uns natürlich eine Achse weg, ich glaube, das kann keine Mannschaft einfach so wegstecken“, sagte Held nach der Partie. In den ersten zehn Minuten konnten die Gäste den „kleinen Löwen“ noch Paroli bieten, doch nach dem Führungstreffer der Gastgeber änderte sich das Bild. „Es war ein Sonntagsschuss in den Winkel“, beschrieb Held das 1:0 in der 16. Minute. Ab diesem Moment übernahmen die Münchner das Kommando.

Landsberg kommt nur zu wenig Torchancen

In der zweiten Halbzeit hatten die Landsberger durch Jeton Abazi eine gute Chance zum Ausgleich, doch „München hat auch sehr clever verteidigt“, so Held. Schließlich war es das 2:0 in der 71. Minute, das für die Vorentscheidung sorgte. „Die Sechziger waren uns in allen Belangen überlegen, sie waren schneller im Kopf, hatten eine unglaubliche Ruhe am Ball und waren einfach giftiger“, lobte Held den Gegner nach der Partie. „Wenn eine Mannschaft besser ist, muss man das einfach auch anerkennen.“

Auch wenn es nach vier Siegen in Folge wieder die erste Niederlage war, konnte Held gut damit leben: „Die Mannschaft hat den Trainerwechsel gut angenommen, es ist wieder Ruhe eingekehrt, das ist enorm wichtig.“ Und die Saison ist noch lang: „Wir denken von Spiel zu Spiel und wollen das Maximum rausholen“, versprach er für die folgenden Partien.

Der TSV Landsberg könnte ein Torwart-Problem bekommen

Allerdings muss abgewartet werden, inwieweit Torhüter Leopold Leimeister in den nächsten Wochen eingesetzt werden kann: Er musste nach einem Zusammenprall mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. „Ob das Jochbein oder Nasenbein gebrochen ist, muss erst abgewartet werden“, sagte Held - direkt nach dem Spiel sei noch keine Diagnose möglich gewesen. „Er hat geblutet, aber vielleicht ist es auch nur eine Prellung“, hoffte der Abteilungsleiter. Für die Landsberger wäre ein Ausfall von Leimeister auf jeden Fall ein schwerer Verlust, denn der erfahrene Daniel Baltzer hat den TSV ja verlassen. Im Kader steht damit nur noch der 19-jährige Cinar Tastan, der in München in der 79. Minute eingewechselt wurde, seine Premiere im Landsberger Tor aber ohne Gegentreffer absolvierte.