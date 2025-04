Der TSV Landsberg kassiert mit dem letzten Aufgebot die nächste Niederlage

Der TSV Landsberg kann den Negativlauf in der Fußball-Bayernliga nicht stoppen. In Kirchanschöring gab es für die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt die fünfte Niederlage in Folge. Da einige Teams im Tabellenkeller punkten konnten, schmilzt der Abstand der Landsberger auf die Abstiegsrelegationsplätze zusammen. Angesichts der personellen Schwierigkeiten wäre eine Trendwende aber auch mehr als eine Überraschung gewesen. Damit aber nicht genug: „Momentan ist es ein Ritt auf der Rasierklinge“, blickt Schmidt auf das Restprogramm.

