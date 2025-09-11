Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Der VfL Denklingen empfängt in der Fußball-Bezirksliga den Tabellendritten Olching

Fußball

Denklingens Trainer Schmitt: „Wir müssen wieder aktiver Fußballspielen“

In der Fußball-Bezirksliga erwartet der VfL Denklingen den Tabellendritten Olching. Nach zwei Niederlagen in Folge soll die Wende eingeleitet werden.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Der VfL Denklingen muss aufpassen, nicht in eine Negativ-Spirale zu geraten.
    Der VfL Denklingen muss aufpassen, nicht in eine Negativ-Spirale zu geraten. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Zwei Niederlagen in Folge hat der VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga kassiert - die zweite gegen das Schlusslicht Polling war besonders ärgerlich. Jetzt gilt es, wieder zu punkten, doch am Freitagabend ist mit dem SC Olching eine Mannschaft zu Gast, die im Gegensatz zu den Denklingern nach der ersten Saisonniederlage gleich wieder zurück in die Spur gefunden hat. Die Partie beginnt um 20 Uhr.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden