Denklingens Trainer Schmitt: „Wir müssen wieder aktiver Fußballspielen“

Zwei Niederlagen in Folge hat der VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga kassiert - die zweite gegen das Schlusslicht Polling war besonders ärgerlich. Jetzt gilt es, wieder zu punkten, doch am Freitagabend ist mit dem SC Olching eine Mannschaft zu Gast, die im Gegensatz zu den Denklingern nach der ersten Saisonniederlage gleich wieder zurück in die Spur gefunden hat. Die Partie beginnt um 20 Uhr.

