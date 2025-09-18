Denklingen muss in der Bezirksliga bei der „Mannschaft der Stunde“ antreten

Nach einem prima Saisonstart läuft es beim VfL Denklingen nicht mehr: In der Fußball-Bezirksliga ist das Team von Spielertrainer Chris Schmitt nahe an die Abstiegszone gerutscht. Höchste Zeit, wieder zu punkten, allerdings steht am Freitagabend wieder eine Partie gegen ein Spitzenteam an. Schmitt bezeichnet den FC Deisenhofen II sogar als „Mannschaft der Stunde“. Anpfiff ist um 19.30 Uhr, dann muss der Denklinger aber auf jeden Fall auf einen Stammspieler verzichten.
