Der VfL Denklingen gastiert am Freitag in der Fußball-Bezirksliga beim Tabellendritten

Fußball

Denklingen muss in der Bezirksliga bei der „Mannschaft der Stunde“ antreten

In der Fußball-Bezirksliga ist der VfL Denklingen nah an die Abstiegszone gerutscht. Am Freitagabend wird es in Deisenhofen schwer, den Trend zu stoppen.
Von Margit Messelhäuser
    Auf Denklingens Spielertrainer Chris Schmitt wartet ein schweres Auswärtsspiel - ob er sein Team auf dem Feld unterstützen kann, ist noch fraglich.
    Auf Denklingens Spielertrainer Chris Schmitt wartet ein schweres Auswärtsspiel - ob er sein Team auf dem Feld unterstützen kann, ist noch fraglich. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Nach einem prima Saisonstart läuft es beim VfL Denklingen nicht mehr: In der Fußball-Bezirksliga ist das Team von Spielertrainer Chris Schmitt nahe an die Abstiegszone gerutscht. Höchste Zeit, wieder zu punkten, allerdings steht am Freitagabend wieder eine Partie gegen ein Spitzenteam an. Schmitt bezeichnet den FC Deisenhofen II sogar als „Mannschaft der Stunde“. Anpfiff ist um 19.30 Uhr, dann muss der Denklinger aber auf jeden Fall auf einen Stammspieler verzichten.

