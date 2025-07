Nach drei Siegen in Folge: Denklingens Trainer warnt vor zu viel Euphorie

Momentan läuft es beim VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga: Drei Siege in Folge hat die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge eingefahren. „Das waren sehr wichtige drei Punkte, aber wir dürfen jetzt nicht nachlassen“, sagt der Coach vor dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den BCF Wolfratshausen. In der Vergangenheit lag der BCF seiner Mannschaft nicht unbedingt, doch diesmal könnte die Heimelf im Vorteil sein.

