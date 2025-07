Mit einem 1:1-Unentschieden endete die Premiere von Denklingens neuem Trainer Christoph Schmitt in der Fußball-Bezirksliga. Im ersten Punktspiel beim Aufsteiger TSV Geiselbullach mussten die Denklinger zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, glichen aber kurz nach der Pause aus. Am Ende mussten Schmitt und seine Spieler aber noch mal zittern. So lautet das Fazit des Trainers.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Denklingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Denklingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis