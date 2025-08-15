Denklingen erwartet einen Gastgeber, der mit viel Euphorie antritt

Nach zwei Unentschieden zum Start in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga hat der VfL Denklingen zuletzt auch den ersten Dreier eingefahren: Knapp und etwas glücklich setzte sich das Team von Spielertrainer Chris Schmitt in Untermenzing durch. Gleich nachlegen wäre natürlich prima, doch der Gastgeber am Samstag, der SV Ohlstadt, ist nicht zu unterschätzen.

Bislang hat der Aufsteiger in die Bezirksliga erst zwei Spiele absolviert - einem beeindruckenden 3:0-Erfolg gegen Raisting folgte zu Hause allerdings eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Penzberg. Allerdings fehlten bei Ohlstadt insgesamt elf Spieler, insofern ist die Niederlage nicht wirklich aussagekräftig. Auf die leichte Schulter nehmen dürfen die Denklinger der Gastgeber auf keinen Fall, auch da dieser angekündigt hat, dass wieder einige Akteure zurückkehren.

Denklingens Coach freut sich auf die Partie in Ohlstadt

Und Denklingens Trainer Chris Schmitt ist auch weit davon entfernt, die Gastgeber zu unterschätzen: „Penzberg ist auch eine sehr starke Mannschaft, da kann so ein Ergebnis schon mal passieren“, so der Coach. Er wird sein Team vielmehr darauf einstellen, dass der Gastgeber mit viel Euphorie an die Aufgabe herangehen wird. „Es ist ähnlich wie bei uns in Denklingen, da ist der ganze Ort mit eingebunden“, vermutet Schmitt. „Da macht es dann aber auch Spaß, zu spielen.“

Im Kader des VfL gibt es einige Änderungen

Wichtig sei, gegen den Ball an die Leistung gegen Untermenzing anzuknüpfen: „Wenn wir das schaffen, wird es jeder Gegner gegen uns schwer haben“, sagt Schmitt - der aber auch damit rechnet, in Ohlstadt wieder mehr Ballbesitz zu haben. „Dann müssen wir diesmal schon etwas mehr daraus machen und mehr Chancen kreieren.“ Zwar ist der Kader nicht ganz komplett - ein, zwei Spieler fehlen - dafür melden sich ein paar Urlauber zurück. „Wir haben einen ziemlich großen Kader“, ist der Coach zufrieden - und zuversichtlich. Die Partie in Ohlstadt beginnt am Samstag um 16 Uhr.